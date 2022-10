Gebeutelte Palzinger wollen den Spielverderber mimen BCA gegen Spitzenreiter

Landkreis – Ein spannender Spieltag steht den Fußball-Bezirksliga-Clubs aus dem Landkreis bevor: Die SpVgg Kammerberg geht als klarer Favorit in das Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den FC Fatih Ingolstadt. Der BC Attaching will eine Stunde später bei Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen überraschen – und am Sonntag ab 16 Uhr möchte Schlusslicht SVA Palzing gegen die SpVgg Feldmoching der „Spielverderber“ sein.

„Mal schauen, was so geht“, meint Attaching-Trainer Enes Mehmedovic vor dem Gastspiel beim FSV Pfaffenhofen. Dass die BCA-Kicker so locker in das Duell gehen können, haben sie sich in den vergangenen Wochen verdient: Drei Siege aus vier Spielen, darunter der unerwartete 2:0-Erfolg in Feldmoching, haben das Selbstvertrauen wachsen lassen. Die Attachinger sind in der Liga angekommen. Doch nun treffen sie auf den hochkarätig besetzten FSV.

Die Mannschaft des ehemaligen Echinger Trainers Gerhard Lösch bringt in dieser Saison ihr Potenzial auf den Rasen. Lösch hat es geschafft, wie übrigens auch bei den Zebras, den Punkteschnitt im zweiten Jahr deutlich anzuheben. Mit Maxi Ceballos steht zudem ein Knipser im Kader, der mit seinen 14 Saisontoren fast die Ausbeute des gesamten Attachinger Kaders (17 Treffer) erreicht. „Ceballos ist der beste Stürmer der Liga“, sagt BCA-Coach Mehmedovic über den Ex-Echinger. Um zu punkten, brauchen die Attachinger erneut eine Top-Leistung im Tor. Allerdings steht Keeper Hans Gamperl auf der Kippe. Der Trainer sieht es locker: „Wir haben ja nichts zu verlieren.“

SVA Palzing