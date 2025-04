Gebeutelte Langquaider gewinnen in der Gäubodenmetropole

Auch wenn Trainer Michael Wax nur einen dezimierten Kader für die Begegnung beim aufgrund der vorhergehenden Erfolgsserie favorisierten Ex-Landesligisten FSV/VfB Straubing aufbieten konnte, zeigte sein Team eine ansehnliche Vorstellung, die mit drei Punkten belohnt wurde. Am Peterswöhrd starteten die Gäste selbstbewusst und hätten sich durchaus mit einer frühen Führung belohnen können. Nach drei Minuten bescherte eine Brunner-Ecke dem spielfreudigen Benedikt Köppel eine erste Kopfball-Chance, die aber ebensowenig wie Chris Gräßlins Abschluss wenig später erfolgreich war. In der 11. Minute hätte es aber soweit sein müssen, denn einen Freistoß von Benedikt Köppel legte Kapitän Christoph Blabl mustergültig für Chris Grälin auf, der die Kugel zentral aus sechs Metern über den Querbalken beförderte. In der 24. Minute standen die Donaustädter vor ihrem ersten Treffer, als Julian Weber von rechts eine weite Flanke schlug, die Torjäger Florian Folger aus spitzem Winkel per Kopf nicht am gut reagierenden Christoph Aiwanger vorbeibrachte, der Nachschuss landete im weiß-blauen Himmel. Glück für die Einheimischen, dass Schlussmann Cenker Dincel mit seiner Aktion an der Strafraumgrenze gegen den anstürmenden Aaron Bice in der 33. Minute mit "gelb" und einem Freistoß, der nichts einbrachte, davonkam. Kurz danach bediente der weite Wege gehende Florian Brunner Aaron Bice, doch dessen Kopfball war etwas zu hoch angesetzt. Vor dem Pausenpfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Jakob Putz (SV Perlesreut) schockte eine unglückselige Szene an der Seitenauslinie, wobei Markus Weiherer nach einem Zweikampf mit Spielertrainer Valentin Kainz zu Boden ging und mit Verdacht auf Bänderriss das Krankenhaus aufsuchen musste. Bereits in der 25. Minute hatte ein Muskelfaserriss Chris Gräßlin außer Gefecht gesetzt und den erst ind er Aufbauphase befindlichen Dennis Kandsperger ins Spiel gebracht.

Die Laabertaler ließen sich jedoch nicht unterkriegen und nahmen auch zu Beginn der zweiten Halbzeit das Zepter in die Hand. Zunächst drang Liridon Haljimi auf der rechten Seite unwiderstehlich in den Strafraum ein, wo er endgültig zu Fall gebracht wurde, der Referee das erste Foul jedoch außerhalb dieser Zone gesehen hatte. In der 55. Minute profitierte Benedikt Köppel von einem geschickten Stich-Pass in den Rückraum, doch der etwas abgebremste Schuss war für den Keeper gerade noch zu bewältigen. Eine ähnliche Situation nur eine Zeigerumdrehung später: Christoph Stich hatte sich diesmal für einen hohen Flankenball entschieden, der - von Abwehrchef Phillip Dziemba verlängert - den Kopf von Benedikt Köppel fand, der überlegt und unhaltbar in die entfernte Torecke einnickte, 0:1. Eine Freistoß-Variante in der 65. Minute eröffnete Stefan Schauer eine gute Möglichkeit, die aber über den Querbalken segelte. Die Vorentscheidung fiel in der 81. Minute: Haljimis Einsatz hatte einen Eckball erbracht, den Florian Brunner maßgerecht dem einlaufenden Aaron Bice servierte, 0:2. Schließlich hätte der eingewechselte A-Junior Tim Schultes einen Köppel-Querpass in der 86. Minute aus 14 Metern zum 0:3 verwerten können. Die Hausherren steckten freilich nicht auf und erzielten durch ihren besten Akteur, Phillip Dziemba, in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer. Und durch Lorent Dobruna hatten sie sogar noch eine tolle Gelegenheit zum Gleichstand, doch er jagte die Kugel aus sieben Metern über den Kasten. Der Jubel war groß bei der Mannschaft um die Köppel-Brüder, die an diesem Tag von (Studien-)Freunden aus Bologna stimmkräftig unterstützt worden waren.