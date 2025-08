Gebenbachs Johannes Scherm beendet seine Karriere

Es hatte sich schon angedeutet und ist jetzt traurige Gewissheit: Johannes Scherm muss mit 30 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Der Stammverteidiger des Oberpfälzer Bayernligisten DJK Gebenbach hat seit längerem mit enormen Problemen mit der Hüfte zu kämpfen. Während der alten Saison biss er auf die Zähne und spielte weiter, suchte in der Zwischenzeit viele Spezialisten auf. Die Empfehlung aller hieß: die aktive Karriere beenden. Und das tat Scherm nun schweren Herzens – nach knapp 300 Einsätzen in der Bayernliga für die DJK Gebenbach und die SpVgg SV Weiden.

„Für uns ist das natürlich ein herber Verlust“, beschreibt Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire auf FuPa-Anfrage. In Worten ist es kaum auszudrücken, wie wertvoll Scherm für die Gebenbacher Mannschaft war. Izmire formuliert es so: „Johannes ist für uns unheimlich wichtig gewesen, nicht nur sportlich, sondern auch zwischenmenschlich – ein absolutes Vorbild für jeden jungen Spieler im Verein.“



In der Tat war Scherm ein absoluter Vorzeige-Fußballer. Von Verletzungen ließ er sich nicht unterkriegen und kämpfte sich stets zurück. Seine Abgezocktheit und Erfahrung in der Verteidigung strahlte auf die restliche Mannschaft aus. Zukünftig wird er den Spielern nur noch von der Tribüne aus die Daumen drücken können.



Von der U19 der SpVgg SV Weiden schaffte Johannes Scherm einst den Sprung ins Bayernliga-Aufgebot der Wasserwerkler. Mehrere Jahre zählte er zu den unangefochtenen Leistungsträgern bei der SpVgg SV. Im Jahr 2018 entschloss sich der Defensivspieler zu einem Wechsel nach Gebenbach. Seither absolvierte er 137 Bayernliga-Spiele im DJK-Dress. Highlights waren die Relegationsspiele zur Regionalliga in den Jahren 2019 und 2023 – wobei Scherm 2019 verletzungsbedingt nur zuschauen konnte. Insgesamt stehen 278 Bayernligaspiele in seiner beeindruckenden Spielervita, die nun leider abrupt ein Ende findet.



Derweil hatten die Gebenbacher Verantwortlichen bereits vorab auf ein mögliches Karriereende Scherms reagiert. Nämlich mit der jüngst getätigten Verpflichtung des jungen Außenverteidigers Kerem Bakir von der U19 des 1. FC Nürnberg.