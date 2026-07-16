Gebenbachs Fahrt ins Unbekannte – Jahn II startet ohne Chefcoach

Beim ASV Cham in neuer Rolle als spielender Co-Trainer: Michael Lamecker. – Foto: Paul Hofer

Es war ein Auftakt, der Lust auf mehr macht. Die ersten Punkte der neuen Bayernliga-Nord-Saison wanderten am Mittwochabend aufs Konto der DJK Ammerthal. Der Wiederaufsteiger setzte sich im Eröffnungsspiel vor stolzen 1000 Zuschauern mit 1:0 gegen den ASV Neumarkt durch . Spät im Spiel stach Ammerthals neuer Stürmer Lucas Markert eiskalt zu. Weiter geht's am Samstag. Drei Teams aus der Oberpfalz galoppieren los. Während der amtierende Vizemeister ASV Cham gegen die SpVgg Bayern Hof Heimrecht genießt, müssen die DJK Gebenbach und der SSV Jahn II weit reisen – Gebenbach zum Ligawechsler TSV Nördlingen, die Regensburger Youngster zum Würzburger FV. Für die SpVgg SV Weiden und Fortuna Regensburg geht es dagegen erst am kommenden Dienstag um die ersten Saisonpunkte. Dann ist man in Bamberg bzw. Neudrossenfeld zugegen. An diesem Samstag ist das Duo zunächst in der ersten Runde des BFV-Pokals gefordert. Von Verbandsseite aus hat der Pokal Vorrang gegenüber Ligaspielen, weshalb eine Verlegung unumgänglich war.

Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 14:00 PUSH



Wie kommt der amtierende Vizemeister aus den Startlöchern? Und: Wie sehr hallt die kräftezehrende und lange Saison noch nach? Während der – aufgrund der Relegation verkürzten – Vorbereitungsphase schien der ASV Cham mehr und mehr in Tritt zu kommen. Die letzten zwei der insgesamt nur drei Testspiele wurden knapp gewonnen. Gegner waren die U19 von Greuther Fürth und Landesligist FC Dingolfing. Personell wiegen beim ASV die längerfristigen Ausfälle von Andre Adkins (erneuter Achillessehnenriss) und Kapitän Marco Pfab (Schulterverletzung) schwer. Pfab hatte sich ja die Schulter ausgekugelt; eine MRT-Untersuchung zeigte nun auf, dass ein Band eingerissen ist und eine Operation notwendig ist, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Schulter erneut herausspringen könnte.



Nichtsdestotrotz freut sich Chams Übungsleiter Faruk Maloku auf den Ligastart und das Duell gegen seinen Ex-Klub SpVgg Bayern Hof. „Zum Auftakt wartet mit Bayern Hof direkt ein Traditionsduell auf uns“, sagt Maloku, der sich auf eine knifflige Heimaufgabe einstellt: „Hof hat seinen Kader mit einigen vielversprechenden jungen Spielern verstärken können. Uns steht wie gewohnt eine intensive Partie bevor.“ Die Mannschaft von Cheftrainer Henrik Schödel schloss die Vorsaison auf Platz zehn ab. Das Chamer Ziel:„Wir wollen gut reinkommen in die Saison und uns möglichst früh in ruhiges Fahrwasser bringen.“ Neben Pfab und Adkins stehen Finn Steinhauser und Martin Schuster auf der Verletztenliste.





Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 15:00 PUSH



Das alles bestimmende Thema der letzten Tage war mit Blick auf den SSV Jahn Regensburg II die „widerrufliche Freistellung“ (Info des Vereins) von Trainer Lukas Baumer. Heißt: Die Möglichkeit, dass Baumer früher oder später auf die Trainerbank der U21 zurückkehrt, ist gegeben. Einstweilen behilft sich der SSV mit einer internen Übergangslösung, bestehend aus dem restlichen Trainer- und Betreuerstab. Zum Saisonstart geht's am Samstag zum Vorjahres-13. Würzburger FV. Der volle Fokus liegt auf dem Sportlichen. Die extrem junge Jahn-Truppe möchte erfolgreich starten und bestenfalls mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. Für dieses Vorhaben stehen lediglich Felix Albrecht und Samuel Hasa nicht zur Verfügung.



Das alles bestimmende Thema der letzten Tage war mit Blick auf den SSV Jahn Regensburg II die „widerrufliche Freistellung“ (Info des Vereins) von Trainer Lukas Baumer. Heißt: Die Möglichkeit, dass Baumer früher oder später auf die Trainerbank der U21 zurückkehrt, ist gegeben. Einstweilen behilft sich der SSV mit einer internen Übergangslösung, bestehend aus dem restlichen Trainer- und Betreuerstab. Zum Saisonstart geht's am Samstag zum Vorjahres-13. Würzburger FV. Der volle Fokus liegt auf dem Sportlichen. Die extrem junge Jahn-Truppe möchte erfolgreich starten und bestenfalls mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. Für dieses Vorhaben stehen lediglich Felix Albrecht und Samuel Hasa nicht zur Verfügung. So ist die Lage beim SSV Jahn Regensburg II vor dem Saisonauftakt...

Sa., 18.07.2026, 17:00 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen DJK Gebenbach Gebenbach 17:00 PUSH



Dritter in der Rückrundentabelle der Vorsaison. Zuletzt der 2:1-Achtungserfolg im Testspiel beim Regionalligisten DJK Vilzing. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Mannschaft aus Gebenbach in der neuen Spielzeit einiges zuzutrauen ist. Ein erster Fingerzeig, wo die Reise für den Vorjahresvierten hingehen kann, ist das erste Saisonspiel. Hier wartet auf die drei Pirner-Brüder, Hofmann & Co. eine Reise ins Unbekannte. Noch nie standen sich der TSV Nördlingen und die DJK gegenüber. Der Gastgeber wurde aus der Bayernliga Süd in die Nord-Staffel umgruppiert, was beim Verein aus Nord-Schwaben nicht unbedingt Freudensprünge auslöste. Freilich pochen die Oberpfälzer auf einen erfolgreichen Saison-Kick-off. Was sagt Gebenbachs Coach Dominic Rühl zu dieser Aufgabe? Dazu mehr in Kürze...









Verlegt auf kommenden Dienstag:





Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 18:30 PUSH



