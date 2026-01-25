Gebenbachs Coach noch nicht zufrieden – Neumarkt zeigt Torhunger

Zwei Bayernligisten machten quasi den Vorreiter für alles, was da kommt in den nächsten Wochen. Die DJK Gebenbach und der ASV Neumarkt bestritten am Samstag ihr erstes Vorbereitungsspiel. Das waren gleichzeitig die ersten Testspiele aller Oberpfälzer Amateurmannschaften überhaupt in diesem Winter. Während Gebenbach mit einer knappen 0:1-Niederlage aus Bayreuth heimfuhr, durfte sich der ASV über einen torreichen 6:3-Erfolg in Fürth freuen.



Beim Auftakt ihrer Testspielreihe schrammten die Mannen von Trainer Dominic Rühl an einem Achtungserfolg vorbei. Das Kräftemessen mit dem Regionalligisten SpVgg Bayreuth ging auf dessen Kunstrasenplatz nur knapp mit 0:1 (0:0) verloren. Das einzige Tor fiel erst kurz vor Schluss. Patrick Scheder traf in der 85. Minute für die Gastgeber. Insgesamt bot die Gebenbacher Mannschaft dem höherklassigen Gegner ganz gut Paroli, gestaltete das Spiel recht offen und kam auch selbst zu Tormöglichkeiten. Dennoch zeigte sich Rühl danach noch nicht wirklich zufrieden mit der dargebotenen Leistung: „Man hat uns schon angemerkt, dass wir das erste Mal wieder auf einem normalen Platz waren. Wir haben den Rost der letzten zehn Wochen aber nicht so abschütteln können, wie ich das gern gesehen hätte. Es war einiges Gutes dabei, aber auch noch viel, was es zu optimieren gibt. Insgesamt war es mehr Stückwerk als notwendig und wir hätten das auch deutlich positiver gestalten können“, erklärte Rühl gegenüber Oberpfalz-Medien. Zur zweiten Halbzeit wechselte der DJK-Coach einmal fast komplett durch und brachte acht frische Kräfte ins Spiel. Darunter auch Winterneuzugang André Klahn, der sein Debüt für den Ex-Klub gab.









Drei Tore vor und drei Tore nach der Pause. Zufrieden dürfte Sven Zurawka, Übungsleiter des ASV Neumarkt, mit diesem Aufgalopp sein. Der Tabellenführer der Bayernliga Nord zeigte sich beim Landesligisten SG Quelle Fürth in Torlaune und gewann den ersten Test deutlich mit 6:3 (3:1). Zurawka, der 15 Spieler einsetze, sah, wie seine Mannschaft bereits nach wenigen Minuten ein Foulelfmeter zugesprochen bekam. Selim Mjaki verwandelte. Auf den schnellen Ausgleichstreffer Fürths (8.) antworteten die Adler wütend. Elias Schumm (28.) brachte den ASV wieder in Front und Kapitän Alexander Braun (44.) stellte kurz vor der Pause auf 1:3. Nach dem Seitenwechsel schraubten die Oberpfälzer den Spielstand in die Höhe. Morris Adelabu traf doppelt (55., 63.) und auch Mjaki (61.) schnürte seinen persönlichen Doppelpack. Die letzten zwei Tore des Tages gebührten allerdings den Hausherren.





Abgesagt wurden derweil die Samstags-Partien ASV Cham gegen SpVgg Lam und SSV Jahn II gegen SC Luhe-Wildenau. Sowohl der Kunstrasenplatz in Cham als auch der am Regensburger Kaulbachweg sind vereist und aktuell noch nicht bespielbar.