Gebenbachs Auftaktmatch gleich der Knaller gegen „Domreiter“ Das nachzuholende Spitzenspiel gegen den FC Eintracht Bamberg ist auf den 25. Februar terminiert – Am Montag startet die DJK in die Vorbereitung

Die Turnhalle in Gebenbach wird am kommenden Montag der Ort des Trainingsauftakts sein. Es folgen vier Wochen Vorbereitung mit zumeist vier Einheiten und mindestens einem Testspiel. Ein Fundament habe ein an die Spieler verteiltes individuelles Laufprogramm geschaffen, um die Grundlagenausdauer zu halten, so DJK-Trainer Kai Hempel gegenüber „onetz“.



Den Reigen der Vorbereitungsspiele gegen teils höherklassige Gegner eröffnet die Partie bei den Würzburger Kickers (Regionalliga). Es folgt das Heimspiel gegen den SV Fortuna Regensburg (Landesliga Mitte), ehe es zur U23 des „Club“ nach Nürnberg (Regionalliga) geht. Der FK Tachov (Dritte Liga Tschechien) und der SC Luhe-Wildenau (Bezirksliga) sind die nächsten Testpartner, ehe man sich zum Abschluss mit dem VfB Bach (Bezirksliga) duelliert. Auf dem Plan steht zudem ein Kurz-Trainingslager, bevor – Stand heute – zum Auftakt der Bayernliga das Nachhol- und Topspiel gegen Eintracht Bamberg angesetzt ist. Am Samstag, den 25. Februar um 14 Uhr sollen die beide das Klassement anführenden Mannschaften aufeinandertreffen – falls natürlich dem Ganzen die Witterung keinen Strich durch die Rechnung macht.



Zunächst konzentriert man sich in Gebenbach allerdings darauf, was sicher geplant werden kann. Nämlich unter anderem die Schwerpunkte der Vorbereitung. Dass dabei natürlich auch die aktuelle Tabellensituation in den Köpfen der Spieler zumindest ein wenig „herumspukt“, ist klar. Allerdings will sich die DJK davon noch nicht zu viel beeinflussen lassen. Die ganze Konzentration gelte nun dem Vorhaben, dass sich verschiedene Abläufe noch mehr einspielen und man diese am Ende optimieren könne. Dass da auch psychologische Aspekte mit reinspielen würden, sei klar, so Trainer Kai Hempel. Sein Wunsch sei, dass die Mannschaft in den Wochen vor dem ersten Punktspiel dauerhaft auf dem Platz stehen könne. Nachdem aber der Winter scheinbar noch einmal ein Comeback feiert, wird man bei der DJK wohl nach Alternativen suchen müssen.



An der Zusammensetzung des Kaders beim aktuellen Ligaprimus ändert sich nichts; Zugänge sind derzeit nicht geplant. Nicht mehr zur Verfügung stehen wird Harrison Ambe-Peterson (ein Kurzeinsatz während der Saison), der in die USA zurückkehrt.



Im Überblick die Termine der Vorbereitungsspiele: Samstag, 28. Januar, 14 Uhr, bei Würzburger Kickers; Samstag, 4. Februar, 17.30 Uhr, in Raigering gegen Fortuna Regensburg; Mittwoch, 8. Februar, 18.30 Uhr, beim 1. FC Nürnberg; Samstag, 11. Februar, 14.30 Uhr, bei FK Tachov; Mittwoch, 15. Februar, 19.15 Uhr, in Tachov gegen SC Luhe-Wildenau; Samstag, 18. Februar, 14 Uhr, beim VfB Bach.



Die ersten Termine in der Bayernliga Nord: Samstag, 25. Februar, 14 Uhr, gegen FC Eintracht Bamberg (Nachholspiel); Samstag, 4. März, 14 Uhr, beim SV Donaustauf (22. Spieltag); Mittwoch, 8. März, 18.30 Uhr, gegen ATSV Erlangen (Nachholspiel):