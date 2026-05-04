Gebenbacher Top-Transfer: Noah Pirner kommt vom Lokalrivalen Der talentierte Angreifer verlässt Landesliga-Meister DJK Ammerthal und schließt sich dem künftigen Ligakonkurrenten an von Florian Würthele · Heute, 09:57 Uhr · 0 Leser

Geht bald für die DJK Gebenbach auf Torejagd: Noah Pirner. – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch

Was die Spatzen schon von den Dächern pfiffen, ist jetzt offiziell. Noah Pirner wechselt innerhalb des Landkreises die Lager. Der hochveranlagte, 19-jährige Offensivspieler wechselt von der DJK Ammerthal zum Lokalrivalen DJK Gebenbach. Beim Bayernligisten vom Urspringer Weg will das Top-Talent den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen. Den Transfer bestätigte Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire am Montagvormittag gegenüber FuPa.

„Noah war seit Längerem ein großes Thema bei uns. Er ist ein talentierter Fußballer mit viel Potenzial, der uns über die Flügel verstärken soll. Direkt nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, dass alle Punkte matchen und wir uns stark um ihn bemühen müssen. Umso glücklicher sind wir, dass es geklappt hat und wir Noah von einem Wechsel überzeugen konnten“, zeigt sich Izmire sehr erfreut über die Verpflichtung des jungen Talents.



Auch Noah Pirner blickt voller Vorfreude auf seine neue Herausforderung bei der DJK Gebenbach: „Für mich hat bei dieser Entscheidung einfach vieles gepasst. Von Anfang an waren die Gespräche positiv und haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Besonders habe ich gemerkt, wie sehr sich Erdal um mich bemüht hat – das weiß ich wirklich zu schätzen. Auch die sportliche Ausrichtung für die kommende Saison überzeugt mich. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich mich in Gebenbach sportlich sehr gut weiterentwickeln kann“, nennt der junge Offensivspieler seine Beweggründe für den Wechsel.





Erst vor wenigen Tagen feierte Noah Pirner mit der DJK Ammerthal die Meisterschaft in der Landesliga Nordost. Nächste Saison wird er mit Gebenbach in der Bayernliga Nord auf seine bisherigen Teamkollegen stoßen. In der laufenden Runde steuerte der Jungspund in 26 Ligaspielen 12 Tore und weitere 14 Torvorlagen bei. Damit war er ein wichtiger Faktor für die Ammerthaler Meisterschaft. Zwei Jahre war Pirner nun für Ammerthal am Ball, ausgebildet wurde er unter anderem vom 1. FC Nürnberg und vom ASV Neumarkt.



„Mit der Verpflichtung des 19-Jährigen setzt die DJK Gebenbach weiter auf junge und entwicklungsfähige Spieler, die sowohl sportlich als auch charakterlich zum Verein passen“, schließt die Meldung der DJK Gebenbach. Gegenwärtig macht das Gerücht die Runde, wonach Noah Pirners ältere Brüder Fabio (25) und und Simon (22) seinem Beispiel folgen und ebenfalls diesen Sommer von Ammerthal nach Gebenbach wechseln. Dass diese Transfers auch schon perfekt seien, dementierte Izmire aber in der Tageszeitung.