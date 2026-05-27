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Gebenbacher Kader nimmt Form an: Moratz sagt zu
Der Vize-Kapitän verlängert seinen Vertrag und geht in seine zweite Saison beim Oberpfälzer Bayernligisten
von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Sportlicher Leiter Erdal Izmire (links) freut sich über den Verbleib von Alexander Moratz. – Foto: DJK Gebenbach
Der Kader der DJK Gebenbach nimmt weiter Formen an: Wie der Oberpfälzer Bayernligist mitteilt, hat Alexander Moratz seinen Vertrag bei den Grün-Weißen um ein weiteres Jahr verlängert. Der 27-jährige Defensivmann geht damit in seine zweite Saison bei der DJK und bleibt auch in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Coach Dominic Rühl.
Für die Verantwortlichen ist diese Zusage eine ganz wichtige. Moratz überzeugte in seiner ersten Saison bei Gebenbach nicht nur mit seinen Leistungen auf dem Platz, sondern auch mit seiner Präsenz innerhalb des Teams. Besonders seine „Erfahrung und Führungsqualitäten“ machen ihn für die Oberpfälzer zu einem „wichtigen Baustein“, wie es in einer entsprechenden Vereinsmeldung heißt. Vergangenen Sommer vom ASV Neumarkt zur DJK gewechselt, wurde der 27-Jährige sogleich zum Vize-Kapitän auserkoren. 32 Mal stand er in der abgelaufenen Bayernliga-Saison auf dem Feld. Dabei steuerte er trotz seiner defensiven Ausrichtung auch vier Tore und vier Assists bei. Bei Greuther Fürth II und beim VfB Eichstätt hatte er in der Vergangenheit Regionalliga-Erfahrung gesammelt.
Nun hängt Moratz in Gebenbach ein weiteres Jahr dran. Und das sehr zur Freude der Entscheidungsträger. „Alexander ist für uns ein enorm wichtiger Spieler. Er ist ein absoluter Führungsspieler, geht voran und bringt Qualitäten mit, die sehr wichtig für unser Spiel sind. Er ist einer von denen, an denen sich gerade junge Spieler viel abschauen können. Das ist für unsere Gesamtentwicklung sehr wichtig“, unterstreicht der sportliche Leiter Erdal Izmire.
Dass Moratz beim Fünftligisten von Beginn an eine Führungsrolle innehatte, überraschte ihn selbst nicht, wie der Defensivspieler noch im alten Jahr in einem Interview mit FuPa erklärte: „Ich wurde geholt, um die Mannschaft mit zu führen und nichts anderes erwarte ich auch von mir. Die Rolle hatte ich auch schon davor in den anderen Verein inne, da ich im meinem ersten Herrenjahr früh durch Verletzungspech von Mitspielern die Chefrolle in der Verteidigung bekommen habe – und schlussendlich nicht drumrum kam, meine Klappe aufzumachen.“ Ob er selbst vielleicht früher oder später nochmal in der Regionalliga aufschlägt? Dazu Moratz: „Wenn man in der Regionalliga mal gespielt hat, dann will man dorthin zurück, sich gegen die U-Mannschaften messen, Traditionsvereine wie Burghausen oder Unterhaching vor größerer Kulisse ein Bein stellen... Aber es muss halt immer zeitlich in den Alltag reinpassen. Da haben mittlerweile andere Sachen Vorrang.“