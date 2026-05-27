Gebenbacher Kader nimmt Form an: Moratz sagt zu

Sportlicher Leiter Erdal Izmire (links) freut sich über den Verbleib von Alexander Moratz. – Foto: DJK Gebenbach

Für die Verantwortlichen ist diese Zusage eine ganz wichtige. Moratz überzeugte in seiner ersten Saison bei Gebenbach nicht nur mit seinen Leistungen auf dem Platz, sondern auch mit seiner Präsenz innerhalb des Teams. Besonders seine „Erfahrung und Führungsqualitäten“ machen ihn für die Oberpfälzer zu einem „wichtigen Baustein“, wie es in einer entsprechenden Vereinsmeldung heißt. Vergangenen Sommer vom ASV Neumarkt zur DJK gewechselt, wurde der 27-Jährige sogleich zum Vize-Kapitän auserkoren. 32 Mal stand er in der abgelaufenen Bayernliga-Saison auf dem Feld. Dabei steuerte er trotz seiner defensiven Ausrichtung auch vier Tore und vier Assists bei. Bei Greuther Fürth II und beim VfB Eichstätt hatte er in der Vergangenheit Regionalliga-Erfahrung gesammelt.



Nun hängt Moratz in Gebenbach ein weiteres Jahr dran. Und das sehr zur Freude der Entscheidungsträger. „Alexander ist für uns ein enorm wichtiger Spieler. Er ist ein absoluter Führungsspieler, geht voran und bringt Qualitäten mit, die sehr wichtig für unser Spiel sind. Er ist einer von denen, an denen sich gerade junge Spieler viel abschauen können. Das ist für unsere Gesamtentwicklung sehr wichtig“, unterstreicht der sportliche Leiter Erdal Izmire.



