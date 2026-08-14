Gebenbach zieht mit Cham gleich – Neudrossenfeld landet Coup

Jason Sarajlic (rechts) und Fortuna Regensburg ließen sich von Ammerthal um Maximilian Hiltl nicht ausbremsen. – Foto: Florian Würthele

Jetzt hat es auch den ASV Cham „erwischt“! Nach vier Siegen in Serie musste sich die Maloku-Elf zu Hause der DJK Gebenbach mit 0:1 klein beigeben. Beide Mannschaften stehen nun (fürs Erste) punktgleich an der Tabellenspitze, können aber morgen von Eintracht Bamberg überholt werden. Neben Cham quittierte auch Regionalliga-Absteiger Viktoria Aschaffenburg die erste Saisonniederlage. Und die fiel auswärts beim TSV Neudrossenfeld mit 0:3 überraschend deutlich aus. Erfolgreich waren am Freitagabend außerdem der FSV Stadeln (2:0 bei Don Bosco Bamberg) und eine abgezockte Fortuna Regensburg (3:1 in Ammerthal). Die Stimmen:



Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Am Ende des Tages ist es ein verdienter Auswärtssieg anhand der zweiten Halbzeit. Wir haben unsere Situationen nicht genutzt. Anderenfalls wäre das Spiel wahrscheinlich in eine andere Richtung gelaufen. Nach der Pause haben wir einen Bock geschossen und Fortuna hat ihn genutzt. Das war meiner Meinung nach auch die Schlüsselszene im Spiel, zumal wir in der ersten Halbzeit 4:2 bis 5:2 Torchancen hatten, die wir machen können. Schlussendlich ist Fortuna aggressiver, galliger und geiler auf den Sieg gewesen. Das ist das, was wir besprechen müssen. Da hat man gesehen, dass Fortuna mittlerweile etabliert in der Liga ist und wir ein Aufsteiger sind. Hier haben wir noch Arbeit vor uns.“



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Wir wollten aggressiv und kompakt auftreten, wenig zulassen und trotzdem intelligent unser Spiel durchzubringen. In der ersten Halbzeit wollten wir den Ball an uns reißen. Dies war sehr schwer, weil es Ammerthal sehr gut gegen den Ball gemacht hat und wir nicht so präzise in die Spitze gespielt haben. Ich bin heilfroh, dass wir es so über die Bühne gebracht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht nachgelassen und unsere Möglichkeiten entschlossen und konsequent Richtung gegnerisches Tor befördert. Es war hier auf gar keinen Fall einfach und ich bin froh, dass wir uns durchgesetzt haben.“



Dominic Rühl (Trainer DJK Gebenbach): „Es war das erwartende intensives Spiel, das viel von der Spannung gelebt hat. Beide Teams waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Tatsächlich wurden auch wenige gemacht. Am Ende des Tages – auch aufgrund der hochkarätigeren Chancen inklusive eines verschossenen Foulelfmeters – geht der knappe Sieg in Ordnung. Wir haben nur einen richtigen Schuss aufs Tor zugelassen.“







Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld: „Ein fußballerisch sehr guter und technisch versierter Gegner, dem wir mit Leidenschaft und Effizienz entgegen getreten sind. Es war eine mannschaftlich geschlossene Top-Leistung. Am Ende ein völlig verdienter Sieg. Die Mannschaft war super eingestellt und hatte die richtige Einstellung. Allerdings müssen wir wieder zwei Verletzte beklagen, es geht mir langsam auf die Nüsse.“













