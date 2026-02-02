Gebenbach zieht Last-Minute-Neuzugang an Land

Gehört ab sofort dem Bayernliga-Kader der DJK Gebenbach an: Alikan Sahin. – Foto: Lars Malkmus

Bayernligist DJK Gebenbach ist am Deadline Day noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat mit Alikan Sahin einen jungen Defensiv-Allrounder unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten ATSV Erlangen zu den Grün-Weißen. Er ist ab sofort für die Oberpfälzer spielberechtigt und soll den Kader in der Breite verstärken, wie Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire am frühen Montagabend gegenüber der Presse informiert.

„Wir sind froh, dass es geklappt hat, Alikan zu verpflichten. Er ist ein sehr gut ausgebildeter Defensivspieler, den unser Trainer noch gut aus gemeinsamen Zeiten in Fürth kennt“, sagt Izmire zu dem Last-Minute-Transfer. Sahin hat zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Hintergrund ist ein geplantes Auslandssemester, das der Defensivspieler im Sommer antreten wird. „Wir wollten unseren Kader mit Alikan noch einmal breiter aufstellen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit bis zum Sommer“, so Izmire weiter. Im Lager der Erlanger bedauert man den Abgang: „Er hat in seiner Zeit beim ATSV Erlangen stets vollen Einsatz gezeigt und war eine wichtige Stütze des Kaders. Auch wenn sich unsere Wege nun trennen, blicken wir auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit zurück“, schreiben die Mittelfranken auf ihrer Facebookseite.



Alikan Sahin spielte im Jugendbereich mehrere Jahre für die SpVgg Greuther Fürth, war unter anderem Teil der U17-Bundesligamannschaft. Zu dieser Zeit war auch Gebenbachs Übungsleiter Dominic Rühl am NLZ des Kleeblatts tätig. Über die U19-Stationen Baiersdorfer SV und FC Eintracht Bamberg stieß er vergangen Sommer zum Herrenteam des ATSV Erlangen. In der abgelaufenen Herbstrunde brachte er es auf acht Bayernliga-Einsätze, wobei er stets eingewechselt wurde. Sein Debüt für die DJK Gebenbach könnte Sahin am kommenden Samstag geben, wenn das Testspiel beim Viertligisten SpVgg Ansbach ansteht.