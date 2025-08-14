Gebenbach will den ersten Sieg – Richtungsweisende Partie für Weiden

Aus der Riege der Oberpfälzer Bayernligisten müssen die SpVgg SV Weiden und der ASV Cham bereits am Freitag ran. Während die Wasserwerkler gegen Aufsteiger SC Großschwarzenlohe Heimrecht genießen, packt der ASV seine Koffer und reist zum TSV Neudrossenfeld. Tags darauf visiert die DJK Gebenbach bei ihrem Heimspiel-Debüt den ersten Saisonsieg. Zu Gast ist der ebenfalls noch sieglose Würzburger FV. Die U21 des SSV Jahn Regensburg muss derweil beim FC Coburg Farbe bekennen. Jahn-Stadtrivale SV Fortuna ist spielfrei und bestreitet am Freitag (Anstoß 17 Uhr) im heimischen Stadion ein Testspiel gegen die A-Junioren der SpVgg Greuther Fürth.



Ein bitteres Ende nahm für den ASV Cham (3., 7) die Auswärtspartie beim Würzburger FV. Quasi mit der Schlusssirene kam der Gegner noch zum 1:1-Ausgleich. Unzufrieden zeigte sich Chams Cheftrainer Faruk Maloku trotz des späten Gegentores aber nicht. Er sprach von einem „sehr wichtigen Punkt“ und lobte sein Team: „Wir haben gegen eine unglaublich gute Würzburger Mannschaft ein richtig starkes Spiel abgeliefert.“ Erneut auf Reisen geht es am Freitag, wenn die Kreisstädter beim TSV Neudrossenfeld (6., 6) auf Herz und Nieren getestet werden. Die Kicker aus dem Raum Bayreuth starteten mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison, verloren zuletzt klar in Neumarkt. „Neudrossenfeld ist eine gefestigte, eingespielte und erfahrene Truppe. Ein guter Qualitätsmix an Spielertypen mit Tempo, Ruhe am Ball bis zum Standardspezialisten. Die Spieler verstehen sich taktisch auf dem Platz, jeder weiß, wie der andere sich bewegt und wie jeder den Ball braucht. Der Verein zeigt seinen Anspruch, Trainer und Mannschaft werden dem Ganzen gerecht“, zollt Maloku dem Gegner Respekt. Nichtsdestotrotz wollen die Chamer weiter ungeschlagen bleiben. „Ich gehe wieder von einem umkämpften Spiel aus, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Weiterhin fehlen den Gästen Jakub Hrudka und Manuel Reiß. Der Rest ist einsatzfähig.









Heimrecht genießt die SpVgg SV Weiden (8., 5) am Freitagabend gegen den noch sieglosen Aufsteiger SC Großschwarzenlohe (16., 1). „Mit Großschwarzenlohe erwarten wir einen Unbekannten in dieser Bayernliga. Auch wenn ihr Start mit nur einem Tor und einem Punkt aus vier Spielen sicherlich nicht glänzend ist, darf man dabei nicht vergessen, dass sie gegen Top-Teams wie Regensburg, Ingolstadt und Kornburg gespielt haben“, mahnt Weidens Übungsleiter Michael Riester vorm anstehenden Match. Die Mittelfranken stiegen als souveräner Meister der Landesliga Nord auf. Schon allein deshalb sind die Weidener gut beraten, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Bemerkenswert ist, dass sie in ihren Partien nie mehr als zwei Gegentore bekommen haben. Daher erwarten wir einen Gegner in einem tiefstehenden Block, den man erstmal knacken und bespielen muss“, hat Riester festgestellt. Nach den Unentschieden gegen Neumarkt und Bamberg ist das durchaus eine richtungsweisende Partie für die SpVgg. Die personelle Situation – ohnehin länger raus sind Adrian Hoti, Christoph Sibler, Stephan Pühler und Matthias Heinl – macht die Sache allerdings nicht einfacher. „Für uns wird die Aufgabe nicht leichter, da Moritz Zeitler rotgesperrt ist und Niklas Lang für drei Wochen auf arbeitsbedingter Auslandsreise ist“, seufzt Riester. Im Anschluss an die Partie findet auf dem Gelände des Spardabank-Stadions die Italienische Nacht statt.







Mit einem blauen Auge kam der SSV Jahn II (10., 4) im Heimspiel gegen Kornburg davon. Trotz halbstündiger Unterzahl – in den Schlussminuten war man sogar nur noch zu neunt – erkämpften sich die Regensburger Youngster beim 1:1 einen Punkt. Unter diesen Umständen zeigte sich Jahn-Coach Christoph Jank zufrieden mit dem Resultat. Dennoch fordert er von seiner Mannschaft auswärts beim FC Coburg (15., 3) eine Steigerung ein: „Ich erwarte mir, dass wir gegen Coburg mit höherer Intensität agieren als in unserem letzten Meisterschaftsspiel“, unterstreicht der Österreicher. Auch wenn die Aufgabe beim zuletzt spielfreien Aufsteiger undankbar ist – Ziel der Domstädter ist ein Auswärtssieg. „Wir wollen mit viel Wucht und viel Präsenz am Platz das Spiel gewinnen“, so Jank, der am Samstag auf die Dienste von Titus Knoche, Marvellous Ugwuanena, Henrik Heid und Noa Rettich verzichten muss.







Eine Spielabsage und ein spielfreies Wochenende sorgten dafür, dass die DJK Gebenbach (17., 0) erst zwei Saisonspiele bestritten hat. Vor heimischem Publikum durfte die Kipry-Elf noch gar nicht ran. Das ändert sich nun. Erster Heimspiel-Gegner ist der Würzburger FV (13., 3), der ebenfalls noch auf den ersten Saisonsieg wartet (0/3/1). Trotz der jüngsten 1:2-Auswärtsniederlage beim ATSV Erlangen sei die Stimmung in der Mannschaft gut, wie DJK-Trainer Markus Kipry berichtet. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel der Saison. Das Spiel gegen Erlangen haben wir natürlich besprochen. Letztendlich war es eine kleine Steigerung zum Auftaktspiel gegen Regensburg. Dies kann aber nicht unser Anspruch sein, da muss einfach noch mehr kommen“, betont Kipry und arbeitet weiter heraus: „Wir müssen klarer in unseren Aktionen sein, einfache Bälle spielen und Zweikämpfe gewinnen. Zudem dürfen wir nicht so leichte Fehler machen und den Gegner zu leichten Toren kommen lassen.“ Hier gelte es, konzentrierter zu sein als zuletzt. Klares Ziel sei es, zu Hause den ersten Dreier der Spielzeit einzufahren. Gebenbachs Kapitän Timo Kohler plagt sich weiter mit Kapselproblemen herum und fällt nach wie vor aus. Noch keine Option ist auch Dominik Späth, bei dem sich jedoch ein baldiges Comeback abzeichnet. Wegen seiner Roten Karte in Erlangen ist Ertugrul Er gesperrt. Dafür hat Verteidiger Fabian Vogl seine Sperre abgesessen und kehrt ins Aufgebot zurück. Ein Fragezeichen steht unter anderem hinter David Vidovic. Hier bleibt das Abschlusstraining abzuwarten.