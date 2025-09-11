Gebenbach vor Big-Point-Spiel – Weiden muss zum Dritten

Drei Oberpfälzer Bayernligisten müssen schon am Freitag ran. Im Fokus steht dabei das Bezirksderby Cham gegen Fortuna Regensburg. Wahrt der ASV seinen Heimnimbus von inzwischen 23 Heimspielen am Stück ohne Niederlage? Oder bleibt Fortuna per Dreier ganz oben dran? Parallel bestreitet die SpVgg SV Weiden das schwere Auswärtsspiel beim spielstarken Rangdritten ATSV Erlangen. Tags darauf steht ein Duo auf heimischem Areal unter Zugzwang. Zur Mittagsstunde erwartet der SSV Jahn Regensburg II, abgerutscht auf einen direkten Abstiegsplatz, den Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg. Vor einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel steht die DJK Gebenbach. Klappt es gegen den direkten Konkurrenten FC Coburg mit dem dritten Saisonsieg, würde die Kipry-Elf ans rettende Ufer schwimmen.



Beim Tabellendritten Punkte mit nachhause nehmen und die bisherige Auswärtsstärke erneut unter Beweis stellen: Das ist das Motto der SpVgg SV Weiden (10., 10) für die Auswärtsfahrt zum ATSV Erlangen (3., 17). Die Franken haben Rückenwind: Am Sonntag setzte sich das Team von Coach Shqipran „Chipo“ Skeraj mit 2:1 beim FC Ingolstadt II durch. „Wir haben den Elan mitgenommen und gehen absolut vorbereitet in dieses Spiel“, sagt Skeraj. Auf Weidener Seite liefen die letzten Wochen durchwachsen; aus den letzten fünf Partien gab es nur einmal volle Ausbeute (1/3/1). Nichtsdestotrotz geht die Riester-Elf bewusst mit Mut zu Werke: „Wir haben im letzten Jahr unser bestes Auswärtsspiel in Erlangen bestritten und dennoch 0:2 verloren. Das zeigt schon die Qualität, die auf uns zukommt. Aber wir haben aus acht Spielen erst zwei verloren und das zeigt auch unsere Stärke. Wir werden uns in Erlangen nicht verstecken und wollen dort punkten – um unsere Auswärtsstärke unter Beweis zu stellen“, beschwört Weidens Chefcoach Michael Riester, dessen Team noch nie gegen Erlangen gewinnen konnte. Niklas Lang performte vor seiner Auslandsreise stark, ist aber angeschlagen und musste schon beim letzten Spiel pausieren. „Ansonsten sind wir komplett und fit“, so Riester. Auf Seiten des ATSV gilt der Fokus der Fortsetzung der Siegesserie: „Wir wollen wieder unsere Fans stolz machen und die drei Punkte zu Hause behalten“, heißt es aus dem Umfeld des Klubs.







Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH

Sa., 13.09.2025, 12:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 12:00 live PUSH



Langsam aber sicher spitzt sich die Lage beim SSV Jahn II (16., 5) zu. Den bisher einzigen Saisonsieg feierten die Regensburger Youngster am zweiten Spieltag gegen Gebenbach. Zwei Remis und fünf Niederlagen schlossen sich an. Sorgen bereiten nach wie vor die vielen Gegentore. Unter die Kategorie „bitter“ fiel die 1:3-Auswärtspleite in Neumarkt. Ein frühes Führungstor sollte nicht die nötige Sicherheit geben. Ein später Doppelschlag des Gegners setzte den Jahn k.o. Chefanweiser Christoph Jank stellt an seine Mannschaft klare Forderungen für den Heimauftritt am Samstag: „Mir ist wichtig, dass wir gegen Bamberg unser Defensivspiel verbessern. Es gilt, konzentrierter in den Aktionen zu sein und entschlossener im Zweikampfverhalten zu agieren.“ Regionalliga-Bayern FC Eintracht Bamberg (12., 9) findet bislang schwer in Tritt (2/3/3) und strebt dementsprechend ebenfalls die Trendwende an. Unter der Woche spielte die Truppe von Trainer Jan Gernlein vor knapp 5000 Zuschauern im heimischem Stadion. Influencer-Klub Delay Sports Berlin war für ein Freundschaftsspiel gekommen. Trotz einer 3:4-Niederlage könnte den Oberfranken diese Mega-Kulisse Auftrieb geben für den Ligabetrieb. Derweil bleibt der Jahn-Kader unverändert, klammert man mögliche Abstellungen aus dem Drittligateam aus. „Titus Knoche und Volodymyr Kharabara sind noch verletzt“, informiert Jank.







Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Coburg FC Coburg 14:00 PUSH



Sechs Punkte nach acht Spielen – das ist nicht das, was sie sich bei der DJK Gebenbach (14., 6) erhofft hatten. Anstatt von Beginn an dem Tabellenkeller fernzubleiben, läuft es erstmal ähnlich wie zu Beginn der Vorsaison. Als Mutmacher dienst die jüngste Darbietung in Kornburg. Überraschend triumphierte die Kipry-Formation mit 1:0, was aber nicht unverdient war aufgrund einen äußerst disziplinierten Vorstellung. „Die Leistung, wie wir da auf den Platz gebracht haben, müssen wir wiederholen“, sagt Trainer Markus Kipry vor dem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn und Aufsteiger FC Coburg (13., 8). Was Kipry konkret wichtig ist: „Wir brauchen eine mannschaftliche Geschlossenheit sowie den Willen und die Einstellung zum Spiel, es unbedingt gewinnen zu wollen. Dafür ist es wichtig, dass wir mit den Basics anfangen: gut verteidigen und gut stehen.“ Mit dem zweiten Heimdreier der Saison würde die DJK den Gegner überholen und ans rettende Ufer schwimmen. „Dementsprechend ist das ein sehr wichtiges Spiel für uns“, betont Kipry, der die Coburger Mannschaft keinesfalls auf die leichte Schulter nimmt: „Wir treffen auf eine wirklich gute Mannschaft mit guten Einzelspielern. Das wird ein sehr schwieriges Spiel.“ Jonas Schwindl ist letztmals rotgesperrt. Ansonsten droht Stürmer Salah El Berd wegen einer Zerrung auszufallen.