Gebenbach verpflichtet Sturmtank von Tasmania Berlin

Sportlicher Leiter Erdal Izmire lotst mit Jean Paul Ajala-Alexis (rechts) einen neuen Stürmer zur DJK Gebenbach. – Foto: Verein

„Wir sind bereits seit längerer Zeit an Jean Paul interessiert. Wir kennen ihn noch aus seiner Zeit in Hof. Vor zwei Jahren hat er sich leider gegen uns entschieden. Umso mehr freut es uns, dass der Wechsel nun zustande gekommen ist“, lässt Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire wissen. Mit Alexis-Ajala würde die DJK einen vielseitigen Angreifer hinzugewinnen. „Jean Paul ist ein absolut kompletter Stürmer, der unsere Offensive noch einmal verstärken soll. Er bringt eine starke Physis mit, ist sehr schnell und verfügt über einen ausgezeichneten Torabschluss. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen“, benennt Izmire die Stärken des neuen Angreifers.



Der 1,88 Meter große und beidfüßige Center, der in Kanada geboren wurde und auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt mit einem interessanten Werdegang ins beschauliche Gebenbach. Nach mehreren Stationen in den USA und Kanada zog er nach Deutschland und schloss sich Anfang 2020 dem FC Brandenburg an. Es folgten Intermezzi beim Berliner AK sowie in Bulgarien, ehe er zum FC Brandenburg zurückkehrte. Über den SV Grün-Weiß Lübben kam Alexis-Ajala dann erstmals nach Bayern. In der Frühjahrsrunde der Saison 22/23 sowie in der darauffolgenden Saison spielte er für den Gebenbacher Ligakonkurrenten SpVgg Bayern Hof. Hier bestritt er 43 Bayernligaspiele, in denen ihm 18 Tore gelangen. Anschließend ging es für den Stürmer wieder Richtung Norden, beim 1. FC Phönix Lübeck schnupperte er etwas Regionalliga-Luft. In der abgelaufenen Spielzeit stand er bei Tasmania Berlin unter Vertrag. Für den früheren Bundesligisten machte er 18 Spiele in der 5. Liga (drei Tore). Auch in der Baller League, einem neumodischen Hallenfußball-Format, war Ajala-Alexis schon aktiv.