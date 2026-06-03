Gebenbach verpflichtet regionales Top-Talent Aus dem Nachwuchs der SpVgg Bayreuth wechselt der 18-jährige Defensivmann Jonas Germershausen zum Bayernligisten von Florian Würthele · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

Interessante Neuverpflichtung der DJK Gebenbach: Jonas Germershausen. – Foto: Verein

Die DJK Gebenbach vermeldet am Mittwochabend den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Bayernliga Nord. Mit Jonas Germershausen wechselt eines der größten Talente der Region zu den Grün-Weißen. Der 18-jährige Defensivspieler kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Bayreuth und wird künftig das Trikot der DJK tragen. Germershausen hat in Gebenbach einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben und sich damit langfristig an den Verein gebunden.

Die Verantwortlichen der DJK Gebenbach freuen sich über die Verpflichtung des talentierten Abwehrspielers. Sportlicher Leiter Erdal Izmire betont die Bedeutung des Transfers: Jonas ist eines der größten regionalen Talente und wir freuen uns enorm, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Wir haben uns bereits seit Dezember intensiv um ihn bemüht. Vor allem unser Trainer Dominic Rühl hat einen großen Anteil an dieser Verpflichtung. Er hat sich proaktiv und mit großem Engagement um Jonas bemüht. Wir sind absolut davon überzeugt, dass sich Jonas bei uns hervorragend weiterentwickeln wird und unserer Mannschaft sportlich weiterhelfen kann.“



Auch Jonas Germershausen blickt seiner ersten Station im Herrenbereich mit großer Vorfreude entgegen: „Ich habe mich für den Wechsel von Bayreuth nach Gebenbach entschieden, weil ich dort die beste Möglichkeit sehe, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr positiv und das Konzept sowie die Perspektive haben mich überzeugt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten.“





Germershausen begann seine Fußballerlaufbahn in der Jugend des FV Vilseck. Von der heimischen JFG Obere Vils wagte er schließlich den Sprung ins NZL der SpVgg Bayreuth. Beim oberfränkischen Traditionsklub spielte er in der U15-Regionalliga und schaffte mit der U17 den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga – der höchsten Junioren-Spielklasse des Landes. Zuletzt gehörte er der Bayreuther U19-Bayernliga-Mannschaft an. Mit der Verpflichtung des Talents setzt die DJK Gebenbach ihren Weg fort, auf junge und entwicklungsfähige Spieler aus der Region zu setzen. Die langfristige Vertragslaufzeit unterstreicht das Vertrauen des Vereins in die Entwicklung des 18-Jährigen.