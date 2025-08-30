Gebenbach verpflichtet jungen Spieler aus Albanien

Sportlicher Leiter Erdal Izmire zeigt sich erfreut über den Transfer: „Nimelio ist ein Spieler, der uns sofort gefallen hat.“ Und weiter: „Schon im vergangenen Jahr war er für vier Wochen bei uns im Training und hat dort einen starken Eindruck hinterlassen.“ Nun kam der Transfer quasi im zweiten Anlauf zustande.



Kapaj gilt als intelligenter, technisch versierter und flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler, der die DJK langfristig verstärken soll. „Er kann auf mehreren Positionen im Zentrum agieren und bringt viel Spielverständnis mit. Uns ist aber auch bewusst, dass er etwas Zeit benötigen wird, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen“, so Izmire weiter. Für den Jungspund ist es die erste Station außerhalb seines Heimatlandes. Sein Debüt im DJK-Dress könnte Kapaj bereits am kommenden Freitag geben. Da gastieren die Gebenbacher in der Bayernliga Nord beim starken TSV Kornburg.



In der kommenden Trainingswoche wird das Trainerteam um Chefcoach Markus Kipry sicherlich einiges zu besprechen haben mit der Mannschaft. Denn die englische Woche lief überhaupt nicht so wie geplant. Erst setzte es am Mittwoch das desaströse 1:7 zu Hause gegen die SpVgg Bayern Hof. Am gestrigen Freitagabend dann zeigte man sich gegen den SC Eltersdorf wesentlich formverbessert – allerdings nur eine Halbzeit lang. Zunächst gelang die Rehabilitation. Doch es folgte ein deutlicher Leistungseinbruch nach dem Seitenwechsel. Mit zwei unnötigen gelbroten Karten sowie einer glattroten Karte nach einer Notbremse schoss sich die DJK quasi selbst ins Aus. Am Ende stand trotz Pausenführung eine 1:3-Heimniederlage.