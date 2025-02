Gebenbach verpflichtet Burglengenfeld-Knipser Brandl

Einen in der Region bekannten Stürmer hat die DJK Gebenbach für sich gewinnen können. Ab der neuen Saison verstärkt Leon Brandl das Aufgebot von Coach Markus Kipry. Derzeit geht der 24-Jährige noch für den ASV Burglengenfeld in der Landesliga Mitte auf Torejagd. Seine bärenstarke Torausbeute in der laufendenden Saison: 15 Tore und 3 Assists in 18 Spielen. In Gebenbach hat Brandl, er ist der erste (externe) Sommerneuzugang des Bayernligisten, einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Diesen beachtenswerten Transfer machte sein baldiger Klub am Montagnachmittag öffentlich.

Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire lässt sich in einer passenden Pressemeldung wie folgt zitieren: „Wir stehen seit Längerem mit Leon in Kontakt und schätzen seine Qualitäten sehr. Er ist schnell, hat einen starken Torabschluss und wurde hervorragend ausgebildet – unter anderem in der Jugend von Jahn Regensburg“, skizziert Izmire die Stärken des Offensiv-Allrounders.



Der Schwandorfer, der bald nach Amberg zieht, freut sich auf seine neue Herausforderung in Gebenbach: „Das ist für mich der nächste sportliche Schritt“, sagt Leon Brandl und ergänzt: „Die Anfrage aus Gebenbach hat mich sehr stolz gemacht, die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich absolut überzeugt. Wir waren uns schnell einig. Nun möchte ich weiter hart an mir arbeiten und alles geben, damit ich mich gut in der Bayernliga-Mannschaft etabliere, meine Qualitäten unter Beweis stellen und verbessern kann und für die Jungs auf dem Platz zu fighten. Ich freue mich auf die kommende Saison.“ Der Fokus des Blondschopfes liegt bis zum Ende der laufenden Saison aber natürlich noch auf dem ASV Burglengenfeld, den er mit einer großen Portion Wehmut verlassen wird. So betont Brandl: „Nach meinem Kreuzbandriss bin ich beim ASV durch ein tolles Umfeld und super Teamkollegen wieder ins Rollen gekommen. Mit 18 Scorern aus 18 Spielen lief die bisherige Saison absolut genial für mich. Ich bin dem ASV dankbar für alles, was sie für mich getan haben und gebe jetzt weiterhin Vollgas, um die bisherige tolle Saison erfolgreich abzuschließen.“



Seit Sommer 2023 spielt Brandl für die Naabtalkicker, wobei er die ersten Monate verletzungsbedingt aussetzen musste. Im ASV-Trikot erzielte er in bisher 28 Landesligaspielen 17 Tore. Dementsprechend stellt sein Weggang für den Landesligisten einen herben Verlust dar. Aus dem SC Kreith/Pittersberg hervorgegangen, spielte der Stürmer in der Jugend unter anderem zweieinhalb Jahre lang für den SSV Jahn Regensburg. Außerdem war er in der U19 der SpVgg SV Weiden aktiv. Brandls Karriere im Herrenbereich nahm schließlich beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf Fahrt auf.