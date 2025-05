Gebenbach vermeldet drei junge Neuzugänge

Spätestens nach der 1:5-Klatsche beim Derby in Ammerthal sieht es stark danach aus, als müsste die DJK Gebenbach in die Relegation. Nichtsdestotrotz stellt der Bayernligist in personeller Natur die Weichen für die kommende Saison – und vermeldet am frühen Mittwochabend drei Neuzugänge auf einen Schlag. Mir Lias Birle, David Dujmovic und Konstantin Plankl stoßen junge und talentierte Spieler mit Perspektive und Entwicklungspotenzial zum DJK-Kader.

Aus der U19 der SpVgg Bayreuth wechselt Lias Birle zur DJK. Der 19-jährige Außenverteidiger gilt als technisch versiert, laufstark und modern ausgebildet. „Lias hat uns sportlich sofort überzeugt. Er bringt Tempo, Spielintelligenz und eine gute Ausbildung mit. Wir sehen in ihm viel Potenzial und wollen ihm die Möglichkeit geben, sich bei uns in den kommenden zwei Jahren weiterzuentwickeln“, so der sportliche Leiter Erdal Izmire. Birle stammt aus Lauf (bei Nürnberg) und unterschrieb einen Vertrag bis 2026.



Mit David Dujmovic sichert sich die DJK einen zentralen Mittelfeldspieler. Der 20-Jährige kommt vom Nordost-Landesligisten FSV Erlangen-Bruck und war bereits Teil der bosnischen U17-Nationalmannschaft. „David ist ein ruhiger, ballsicherer Sechser mit starker Präsenz auf dem Platz. Wir haben ihn schon länger beobachtet und freuen uns, dass wir ihn für uns gewinnen konnten“, erklärt Izmire. Dujmovic hat ebenfalls einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnet.



Abgerundet wird das Trio durch die Rückkehr eines bekannten Gesichts: Konstantin Plankl, gebürtig aus Gebenbach und Eigengewächs der DJK, kehrt nach Stationen bei der SpVgg Bayreuth und dem ASV Neumarkt zurück. Der 18-jährige Stürmer sammelte zuletzt Bayernliga-Erfahrung in der Neumarkter A-Jugend und kam bereits im Herrenbereich des ASV zum Einsatz. „Konsti hat enormes Potenzial. Es freut uns sehr, dass er zur DJK zurückkehrt. Wir sind überzeugt, dass er uns in der Offensive neue Impulse geben kann“, so Izmire.