Gebenbach verliert Spiel und El Berd – Ettmannsdorf knackt Neumarkt

Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf und der SV Fortuna Regensburg ziehen in die erste Hauptrunde des Bayerischen Totopokals (19./20 Juli) ein. Das ergab die dritte Quali-Runde am Samstag. Ettmannsdorf behielt im Elfmeterschießen die Oberhand gegen den klassenhöheren ASV Neumarkt. Nach 90 Minuten stand es in einem spannenden Match 1:1. Und im Duell zweier Bayernligisten setzte sich Regensburg glatt mit 3:0 bei der DJK Gebenbach durch. Knackpunkt war eine Rote Karte wenige Minuten nach dem Seitentausch.



In den vergangenen drei Pokalduellen dieser beiden Teams behielt stets der ASV Neumarkt die Oberhand. Dieses Mal drehte der Landesligist den Spieß um – in einem „Spiel auf Augenhöhe“, wie Ettmannsdorfs Coach Christian Most berichtete. Das 1:1 nach 90 Minuten habe die Kräfteverhältnisse korrekt widergespiegelt. Beide Mannschaften hatten ihre Offensivaktionen, ließen hinten aber auch die ein oder andere Chance zu. Im Elfmeterschießen scheiterte schließlich die Hälfte der Spieler – zwei Schwandorfer und drei Neumarkter. Von einer „sehr guten Leistung“ seiner Schützlinge sprach Most, der auch den Eingewechselten ein Lob aussprach. „Wir waren mit einer guten Bayernliga-Mannschaft auf Augenhöhe, haben wichtige Erkenntnisse sammeln können. Ich habe viele gute Dinge gesehen. Die Mannschaft hat sich fit präsentiert; mit dem Läuferischen und dem Spiel gegen den Ball war ich extrem zufrieden“, freute sich der Trainer der Hausherren, der nun auf ein „tolles Los“ für die erste Pokalrunde hofft.









Mehr zum Spiel in Kürze…