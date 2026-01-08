Gebenbach: Taylan Avci geht, kommt noch ein Neuer?

Avci war im vergangenen Winter von der U19 des Chemnitzer FC nach Gebenbach gewechselt. Seitdem kam der Mittelfeldmann in 15 Bayernligaspielen zum Einsatz, wobei er meist von der Auswechselbank ins Spiel kam. So recht ins Rampenlicht spielen konnte er sich nicht. Allerdings steuerte Avci ein immens wichtiges Tor bei. Im Relegations-Rückspiel gegen Ammerthal erzielte er das späte 2:0, was der DJK den Weg zum späteren Klassenerhalt ebnen sollte. „Taylan ist ein junger Spieler mit hohen Zielen, für die er viel Aufwand betreibt. Natürlich ist es für so einen Spieler unbefriedigend, wenn er wenig spielt. Dann muss man sich nochmal ehrlich unterhalten. Letztlich sind beide Seiten der gleichen Meinung gewesen, dass es der bessere Weg für Taylan ist, wenn er sich anderweitig orientiert. Wir wollten dem Spieler keine Steine in den Weg legen. Mit Stadeln hat er eine gute neue Adresse gefunden, wo er sich beweisen kann“, informiert Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire. Überdies hat der Wahl-Nürnberger in den Fürther Stadtteil wesentlich weniger Fahrstrecke als in die Oberpfalz.



Mit Rückkehrer André Klahn präsentierte der aktuelle Tabellenelfte der Bayernliga Nord noch im alten Jahr einen Winterneuzugang. Tut sich auf der Zugangsseite womöglich nochmal etwas? Dazu erklärt Izmire: „Nach aktuellen Stand haben wir die Augen schon offen, ob sich was ergeben könnte. Wenn sich etwas Interessantes auftut, werden wir nicht wegschauen. Klar ist aber, wir müssen nicht. Grundsätzlich ist es im Winter ohnehin sehr schwierig. Der Kader umfasst aktuell 21 Mann, womit wir noch ganz gut besetzt sind.“ Coach Dominic Rühl bittet am 16. Januar zum offiziellen Trainingsauftakt. Bis dahin absolvieren die Spieler eigenständig ihre Lauf- und Trainingspläne. Highlight der Wintervorbereitung ist ein einwöchiges Trainingslager auf Mallorca.