Gebenbach stellt Trainerteam auf: Koc folgt auf Graml

Ilhan Koc gehört ab sofort dem Trainerteam der DJK Gebenbach an. – Foto: Izmire

Nach dem Abgang von Co- und Athletiktrainer Andreas Graml galt es für die Verantwortlichen der DJK, eine wichtige Position im Trainerteam neu zu besetzen. Der langjährige Coach hinterlässt dabei große Fußstapfen. „Der Abgang von Andreas Graml hat natürlich eine riesige Lücke hinterlassen. Nach den sehr positiven Gesprächen mit Ilhan sind wir aber guter Dinge, dass er in diese Aufgabe hineinwachsen kann“, erklärt Gebenbachs Sportlicher Leiter Erdal Izmire. Besonders erfreut zeigt sich der Funktionär darüber, dass Johannes Scherm dem Verein weiterhin erhalten bleibt: „Für uns war es natürlich auch sehr wichtig, dass Johannes Scherm an Bord bleibt. Johannes ist an der Seitenlinie ein ganz wichtiger Faktor, unterstützt die Mannschaft und den Verein in überragender Weise“, lobt Izmire den 31-jährigen Ex-Stammverteidiger, der seine Fußballschuhe im vergangenen Sommer wegen anhaltende Hüftprobleme an den Nagel hing.



Der 35-jährige Ilhan Koc galt Zeit seiner Karriere als flinker und technisch beschlagener Offensivspieler. Über den damaligen 1. FC Schwandorf und den SV Sorghof führte ihn sein Weg 2012 zum SC Ettmannsdorf. Dem Landesligisten hielt er bis zu seinem Karriereende die Treue. Auch etwas Trainererfahrung sammelte er mittlerweile. So gehörte er zuletzt dem Trainergespann der Ettmannsdorfer U19-Mannschaft an, mit der er den Aufstieg in die Landesliga feierte. Künftig engagiert sich Koc beim Bayernligisten DJK Gebenbach. Und möchte seinen Teil dazu beitragen, dass die Rühl-Truppe in der kommenden Spielzeit an die erfolgreiche zweite Saisonhälfte zuletzt anknüpfen kann.