Gebenbach stellt sich auf Relegation ein – Cham als Party-Crasher?

Während die DJK Gebenbach nach dem Derby-Debakel gegen Ammerthal endgültig für die Relegation planen muss – und das auch tut –, haben die DJK Ammerthal und der SSV Jahn Regensburg II in der Bayernliga Nord weiterhin die Chance auf die direkte Rettung. Beide Teams stehen punktgleich bei 35 Zählern, müssen zwei Punkte zum untersten Nicht-Abstiegsplatz aufholen. Am 33. und vorletzten Spieltag bekommen die Jahn-Youngster eine lösbare Aufgabe vorgesetzt. Sie gastieren beim Vorletzten FC Eintracht Münchberg. Ammerthal empfängt erst am Sonntag den Rangelften Würzburger FV. Derweil geht es für die bereits geretteten Fortuna Regensburg, ASV Cham und SpVgg SV Weiden im Grunde um nichts mehr. Wobei: Fortuna und Weiden möchten sich im letzten Heimspiel der Saison anständig vom Heimpublikum verabschieden. Und die Chamer könnten am Samstag die Meisterfeier des VfB Eichstätt auf dessen Anlage versauen...

Sa., 10.05.2025, 14:00 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt ASV Cham ASV Cham 14:00 live PUSH



Hinspiel: 1:1. Diese verflixte Auswärtsschwäche: Auf heimischem Geläuf ist der ASV Cham (6., 49) seit nunmehr über 356 Tagen ungeschlagen, in der Fremde (2/5/9) sieht es in dieser Saison ganz anders aus. Blöd nur, dass es am Samstag wieder auf Reisen geht – zum VfB Eichstätt (71). Der Tabellenerste kann mit einem Heimsieg die Meisterschaft klarmachen. „Die Konstellation, dass sich Eichstätt – unabhängig davon, was Eltersdorf am Freitagabend für ein Ergebnis erzielt – im letzten Heimspiel aus eigener Kraft zum Bayernliga-Meister krönen kann, befeuert natürlich die Motivation der Eichstätter Spieler. Ohnehin verfügt die Eichstätter Truppe über eine starke Siegermentalität. Wenn man sich dieses Gesamtbild vor Augen führt, dann weiß man, welch intensive Aufgabe uns bevorsteht. Wenn wir nicht auf der Hut sind, werden sie uns überrollen und ein Feuerwerk abfackeln“, ist sich Chams Übungsleiter Faruk Maloku bewusst. Nichtsdestotrotz können die Oberpfälzer selbstbewusst ins Altmühltal fahren, eine Woche nach dem überraschend klaren 4:0-Erfolg gegen Weiden. Auch das Remis aus dem Hinspiel sollte Mut machen. „Ich muss ehrlich gestehen, dass mich meine Jungs im letzten Spiel total überrascht haben, welch Energie sie über 90 Minuten auf dem Platz gebracht haben. Das war beeindruckend. Ich hoffe, wir können die Energie gegen Eichstätt wieder abrufen“, sagt Maloku, der weiterhin auf Konstantin Landstorfer und Kapitän Marco Pfab verzichten muss. Andreas Kalteis kehrt in den Kader zurück.







Sa., 10.05.2025, 14:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden TSV Abtswind TSV Abtswind 14:00 live PUSH



Hinspiel: 0:2. Vorzeitig hat die SpVgg SV Weiden (8., 44) das Saisonziel Klassenerhalt erreicht. Nun geht es darum, sich „mit einer guten und ansprechenden Leistung vom Heimpublikum zu verabschieden“, wie es Trainer Michael Riester vor dem Heim-Abschluss gegen den TSV Abtswind (12., 40) formuliert. Mit 727 Fans im Schnitt führt Weiden die Zuschauertabelle der Bayernliga Nord klar an. „Die Fans haben uns zahlreich und zu jeder Zeit unterstützt und supportet“, darüber ist Riester sehr froh. Nach dem Spiel heißt es Abschiednehmen von denjenigen, die den Verein im Sommer verlassen. „Zudem gilt es, die gelungene und erfolgreiche Saison zu feiern.“ Der kommende Gegner ist angesichts von fünf Zählern Vorsprung auf die Relegationszone noch nicht ganz gerettet. Entsprechend fokussiert dürften die Unterfranken auftreten. Auf Seiten des Gastgebers müssen nach wie vor Stefan Pühler und Matthias Heinl ersetzt werden. Der Rest seit laut Riester „fit und bereit“.







Sa., 10.05.2025, 14:00 Uhr FC Eintracht Münchberg Münchberg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 14:00 PUSH



Hinspiel: 2:2. Durch den überraschenden 2:1-Heimsieg gegen Eltersdorf hielt sich der SSV Jahn II (14., 35) die Chance am Leben, doch noch der Relegation zu entfliehen. Noch müssen die Regensburger aber zwei Punkte auf den Rang-13. SpVgg Bayern Hof aufholen. Man hat es weiterhin nicht in der eigenen Hand. Ergo zählt am Samstag gegen den Tabellen-Vorletzten FC Eintracht Münchberg (17., 20) nur eines: ein Auswärtssieg. Das macht auch Jahn-Chefcoach deutlich, wenn er sagt: „Ich erwarte, dass wir im Spiel gegen Eintracht Münchberg mit viel Selbstvertrauen, Klarheit in unseren Aktionen und Mut agieren, um das Spiel zu gewinnen.“ Am letzten Spieltag treten die Jahn-Youngster dann auswärts bei der aktuell punktgleichen DJK Ammerthal an. Hält das blutjunge Team dem großen Druck stand? „Die Nerven spielen eine wichtige Rolle. Wichtig ist, dass wir an unsere Stärken und Fähigkeiten glauben, dann werden wir erfolgreiche Spiele absolvieren“, so Jank zum Thema Druck. Auf der Ausfallliste des SSV stehen die weiterhin verletzten Titus Knoche, Homam Mahmoud, Adrian Nagel und Leon Rudenko.









Hinspiel: 0:0. Einen schwer auszurechnenden Gegner bekommt der SV Fortuna (5., 50) im letzten Heimspiel der Saison vorgesetzt. Der Rangsiebte TSV Neudrossenfeld (46) macht seine Aufwartung in der Projekt 29 Arena. „Sie haben eine sehr aggressive und physische Herangehensweise. Wenn wir nicht hochkonzentriert sind und saubere Bälle spielen, ist das ein gefundenen Fressen für Neudrossenfeld“, fordert Regensburgs Trainer Arber Morina Klarheit und Konzentration von seiner Mannschaft ein. Vor Wochenfrist gewann Fortuna beim ATSV Erlangen spektakulär mit 5:4. „Durch die Spielerwechsel habe ich die Struktur im Mittelfeld zu früh kaputtgemacht. Daraus muss ich lernen“, zeigt sich Morina mit etwas Abstand selbstkritisch, sagt aber auch: „Die Jungs haben ein brutales Spiel abgeliefert, das brauchen wir nicht schlecht reden.“ Vor allem Altenstrasser und Hoffmann trumpften diesmal auf. Nun geht es gegen eine kollektiv starke Truppe, die ähnlich wie die Hausherren gut in Form ist. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, der Gegner hatte zuletzt immer knappe Ergebnisse. Trotzdem ist die Marschroute, im letzten Heimspiel der Saison einen siegreichen Abschluss hinzubekommen“, so Morina, der im neuen Kalenderjahr noch keine Heimniederlage miterleben musste. Und das soll so bleiben. Personell bleibt alles beim Alten.







So., 11.05.2025, 15:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal Würzburger FV WürzburgerFV 15:00 PUSH



Hinspiel: 1:2. Was war das denn bitte? Mit 5:1 überrollte die DJK Ammerthal (15., 35) letzten Samstag den Landkreis-Rivalen und direkten Abstiegs-Konkurrenten DJK Gebenbach. Die knapp 1000 Zuschauer staunten nicht schlecht. Alles überragende Figur war Oleksii Ohurtsov. Der Ukrainer erwischte einen Sahnetag und erzielte vier Treffer – darunter Sehenswertes. Noch ist für die Ammerthaler aber nichts gewonnen, das rettende Ufer noch nicht erreicht. Vor den beiden Endspielen am Samstag gegen den Würzburger FV (11., 40) und anschließend gegen den SSV Jahn II will der neue DJK-Coach Tobias Rösl gar nicht mehr viele Worte verlieren. Nur so viel: „Wir werden uns wieder gezielt auf das nächste Spiel vorbereiten. Es gibt nicht mehr viel zu sagen, jeder kennt die Situation.“ Eine kurze, aber prägnante Aussage. Das Hinspiel gegen den WFV verlor die DJK knapp; der Kontrahent will seinerseits den finalen Schritt zum Klassenerhalt gehen. Ein Punkt fehlt den Mainfranken dafür noch. Dieser Umstand dürfte das Unterfangen nicht unbedingt einfacher machen für die Hausherren, bei denen André Karzmarczyk und Dennis Weidner verletzungsbedingt nicht einsatzfähig sind.







Sa., 10.05.2025, 15:00 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt DJK Gebenbach Gebenbach 15:00 PUSH



Hinspiel: 0:3. Nach der Derby-Schmach gegen Ammerthal gibt man sich im Lager der DJK Gebenbach (16., 31) keinen Illusionen mehr hin. „Ich denke, für uns ist Gewissheit, dass wir in die Relegation gehen. Die Chancen auf den direkten Klassenerhalt sind minimal und dementsprechend beschäftigen wir uns auch gar nicht mehr damit“, richtet Coach Markus Kipry seinen Fokus bereits auf die Relegation. Zunächst stehen aber noch die Partien am Samstag beim ASV Neumarkt (10., 43) und dann zuhause gegen Kornburg auf dem Plan. Diese können bereits als Vorbereitungsspiele auf die alles entscheidenden Playoff-Matches gesehen werden. „Wir müssen schauen, ein positives Gefühl innerhalb der Truppe zu bekommen“, meint Kipry. Auch im Bezug auf das zur Verfügung stehende Personal denkt man schon an die Relegation. „Es gilt, dass alle Spieler rechtzeitig zum Start der Relegation fit sind, damit wir dann aus dem Vollen schöpfen können.“ Verteidiger Fabian Vogl ist nach seiner Roten Karte gegen Ammerthal gesperrt. Johannes Golla, Dominik Haller, Irfan Amidou, Johannes Scherm, Jan Fischer und Timo Kohler sind angeschlagen. Da gilt es das heutige Abschlusstraining abzuwarten. Im Duell mit Neumarkt, einer starken Kontermannschaft, gelte es, so Kipry, höllisch aufzupassen und defensiv gut zu stehen. „Die Jungs, die schlussendlich auf dem Platz, werden sicherlich alles reinhauen, damit wir gegen Neumarkt punkten. Wir wollen jetzt natürlich nicht alles herschenken, sondern wollen schon gewinnen, um ein positives Gefühl für die Relegation zu bekommen.“