Gebenbach steht ohne Trainer da: Markus Kipry wirft hin

Der Entschluss kam nicht von heute auf morgen zustande. Vielmehr reifte sie in Kipry schon eine Zeit lang. So sagt er zu seinem Rücktritt: „In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass die Mannschaft neue Impulse braucht. Auch wenn der Trend zuletzt positiv war, möchte ich mit dieser Entscheidung Platz für neue Ideen schaffen, damit das Team noch mehr aus sich herausholen kann.“



Gerade in der vergangenen Saison war der 50-jährige Amberger einer der entscheidenden Faktoren für den Klassenerhalt der Gebenbacher. Nach einem verkorksten Saisonstart erklärte Trainerpartner Kai Hempel seinen Rücktritt. Fortan zeichnete Markus Kipry, dessen zweite Amtszeit am Urspringer Weg Anfang 2022 begann, als alleinverantwortlicher Cheftrainer verantwortlich. Das Ruder konnte herumgerissen werden, in der Relegation gab es schließlich das Happy End. „Mit viel Einsatz und Leidenschaft“, wie es in der Bekanntgabe des Vereins heißt, habe er das Team geprägt und sich immer in den Dienst des Vereins gestellt. „Natürlich sind wir traurig über seine Entscheidung, denn Markus hat alles für Verein und Mannschaft gegeben“, betont der sportliche Leiter Erdal Izmire. „Gleichzeitig respektieren wir seinen Schritt und sind ihm sehr dankbar. Er hat hier großartige Arbeit geleistet.“



Teammanager Franz Wittich schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Markus ist kein Trainer, der den Job nur macht, um beschäftigt zu sein. Er stellt hohe Anforderungen an sich selbst und an die Mannschaft. Dass er diesen Weg nun geht, damit sich das Team weiterentwickeln und vielleicht noch ein paar Prozentpunkte mehr herausholen kann, zeigt seine Professionalität und seinen Charakter. Wir hätten ihn gerne weiter an unserer Seite gehabt, akzeptieren aber seine Entscheidung und wünschen ihm nur das Beste.“



„Die DJK Gebenbach bedankt sich ausdrücklich bei Markus Kipry für die intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit“, heißt es abschließend. Bis der Verein eine Trainerlösung gefunden hat, wird Co-Trainer Andreas Graml (36) die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Am kommenden Samstag reisen Hofmann, Brandl & Co. zum Oberpfalzderby zum SV Fortuna Regensburg.