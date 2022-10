Grüßen vorerst von ganz oben: Kapitän Jonas Lindner und die DJK Gebenbach übernehmen durch das 4:1 gegen Neumarkt zumindest vorübergehend Rang eins. – Foto: Rudi Stauber

Gebenbach springt vorerst an die Spitze - Eltersdorf bleibt dran 15. Spieltag in der Bayernliga Nord - die Spiele am Freitagabend: Kornburg und Erlangen verpassen Befreiungsschlag +++ Feucht schlägt Aufsteiger Weiden

Vier Spiele, 18 Treffer: Ein torreicher Auftakt in den 15. Spieltag der Bayernliga Nord, die - zumindest über Nacht - einen neuen Tabellenführer hat. Die DJK Gebenbach löst die Pflichtaufgabe gegen Neumarkt und springt an die Spitze. Sechs Zähler hinter der Mannschaft von Kai Hempel steht Regionalligaabsteiger SC Eltersdorf, der sich nach drei Partien ohne Sieg bei Schlusslicht Don Bosco Bamberg ordentlich strecken muss, um die drei Zähler mit nach Hause zu nehmen. Im torreichsten Spiel des Abends behält der 1. SC Feucht die drei Punkte gegen Aufsteiger SpVgg SV Weiden und klettert vorerst auf Rang fünf. Sich aus der Abstiegszone zu befreien verpassen der ATSV Erlangen und der TSV Kornburg. Das direkte Duell sieht keinen Sieger, beide Teams haben drei Zähler Vorsprung auf die Relegationsplätze.

Kai Hempel (Trainer DJK Gebenbach): "Im Großen und Ganzen haben wir uns den Sieg heute verdient. In den ersten 10 Minuten hatten wir ein bisschen Probleme, da hätte Neumarkt in Führung gehen können. Danach waren wir gut drin, hatten vier, fünf richtig gute Chancen und machen dann durch einen schönen Fernschuss das 1:0. Ab der 40. haben wir dann wieder Probleme gehabt und kassieren das 1:1. Aufgrund der guten zweiten Halbzeit war's dann aber verdient. Neumarkt hat es aber auch richtig gut gemacht. Dass wir jetzt vorerst Tabellenführer sind, ist schön. Das blenden wir natürlich nicht ganz aus. Viel wichtiger war heute aber die Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Momentan haben wir das Momentum einfach auf unserer Seite."

Florian Schlicker (Trainer 1. SC Feucht): "Aufgrund der zweiten Hälfte war's auf jeden Fall verdient. Die erste Halbzeit war geteilt. Wir sind zwar richtig gut reingekommen mit dem Tor, haben dann aber das Fußballspielen eingestellt. Da war's dann ein offenes Spiel, wenn auch von beiden Seiten nicht gut - viele Fehler hüben wie drüben. Vor dem 1:1 haben wir pomadig verteidigt. Generell waren wir in dieser Phase wenig inspiriert. In der zweiten Halbzeit sind wir dann mit einer deutlich besseren Körpersprache rausgekommen, waren agilger, griffiger und präsenter in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen. Von daher war es am Ende schon ein verdienter Sieg für uns."

Thorsten Röwe (Pressesprecher SC Eltersdorf): "Das war ein hartes Stück Arbeit heute. Wir haben schnell geführt und hätten die Führung durchaus ausbauen können. Bei dem ungemütlichen Regen und auf dem Kunstrasenplatz haben wir uns aber schwer getan. Dann kommt Bamberg durch einen individuellen Fehler von uns zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit haben wir es uns dann aber insgesamt verdient, zu gewinnen. Für uns war's wichtig, dass wir nach den drei Spielen ohne Sieg wieder gewonnen haben und den Anschluss nach oben halten konnten. Am Ende ein verdienter Arbeitssieg für uns."