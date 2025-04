Gebenbach setzt weiter auf Andreas Graml als „Co“

Bayernligist DJK Gebenbach kann weiterhin auf Andreas Graml als spielenden Co-Trainer zählen. Der 35-Jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird auch in der kommenden Saison Markus Kipry – seine Vertragsverlängerung steht ja schon seit Längerem fest – unterstützen. Das gibt der Verein am Dienstag in einer Pressemeldung bekannt.