Gebenbach schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu

Sportlicher Leiter Erdal Izmire kann mit Remmy Kruse (links) eine weitere Neuverpflichtung der DJK Gebenbach präsentieren. – Foto: Verein

In der abgelaufenen Saison bestritt Kruse für Neustrelitz 27 Spiele in der fünftklassigen NOFV-Oberliga Nord. Dabei trug er sich vier Mal in die Torschützenliste ein. Zuvor schnupperte er Regionalliga-Luft und lief zwölf Mal für den FC Teutonia 05 Ottensen in der Regionalliga Nord auf. Gebenbachs Sportlicher Leiter Erdal Izmire zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Wir stehen bereits seit einiger Zeit mit Remmy in Kontakt und konnten uns auch im Training ein gutes Bild von ihm machen. Er bringt sehr viel Potenzial mit. Remmy ist ein schneller Flügelspieler, der zudem mit seinem starken linken Fuß genau das Profil mitbringt, das wir für unsere Offensive noch gesucht haben. Trotz seines jungen Alters hat er bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt, unter anderem auch auf Regionalliga-Niveau“, teilt der Gebenbacher Funktionär am frühen Donnerstagabend mit.



Im Gegenzug wird Ari Kennedy, der erst diesen Sommer zur DJK Gebenbach gewechselt war, den Verein wieder verlassen. Der 18-jährige Offensivmann kam vom Bezirksligisten TSV Tännesberg und bestritt für die Rühl-Elf einen Kurzeinsatz in der Bayernliga. Über seine zukünftige sportliche Heimat ist noch nicht endgültig entschieden. Nach DJK-Angabe gäbe es bereits mehrere Interessenten. Auch zu diesem Abgang äußert sich Izmire: „Ari ist ein junger und talentierter Spieler. Nach der Vorbereitung sind wir jedoch gemeinsam zu der Einschätzung gekommen, dass der Sprung in die Bayernliga für ihn zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas zu groß ist. Deshalb haben wir uns einvernehmlich dazu entschieden, vorerst getrennte Wege zu gehen. Gleichzeitig behalten wir uns die Möglichkeit offen, Ari im kommenden Sommer erneut nach Gebenbach zu holen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen.“