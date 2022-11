Gebenbach ohne Druck ins Spiel der Spiele Die DJK trifft als Tabellenführer der Bayernliga Nord heute Nachmittag auf Verfolger Eintracht Bamberg

Am heutigen Samstag (16 Uhr) kommt es am Urspringer Weg in Gebenbach zum Spiel der Spiele in der Fußball-Bayernliga Nord: Im Heimspiel trifft die DJK, die aktuell auf dem ersten Rang des Tableaus liegt (45), allerdings ein Spiel mehr auf dem Konto hat, auf den FC Eintracht Bamberg, der mit einem Zähler weniger (44) auf dem zweiten Platz der Bayernliga folgt. Beide Mannschaften legten in den vergangenen Wochen atemberaubende Serien hin: Gebenbach sammelte elf, Bamberg sieben Siege in Folge – und eines ist sicher: Im Topspiel wird mindestens einer der beiden Läufe ein Ende finden.

Jan Gernlein, Trainer der Eintracht, weiß, was in der Oberpfalz auf seine Mannschaft zu kommt: „Gebenbach ist im Ballbesitz sehr flexibel und daher immer gefährlich.“ Mit welcher Überzeugung die DJK im Hinblick der Siegesserie zu Werke geht, sei schlichtweg nur „stark“. Die Bamberger selbst haben aber ebenfalls eine enorm starke Bilanz vorzuweisen: Mit 43 erzielten Toren ist die Offensive der Eintracht zwar nicht ganz so effektiv wie die der DJK (61), dennoch zählt sie zu den besten der Liga. Und in der Defensive ist die Eintracht mit lediglich 14 Gegentreffern sogar Primus. Ob die Spielabsage vom vergangenen Wochenende gegen den Würzburger FV wegen der längeren Pause ein Vorteil, oder wegen dem vielleicht fehlenden Rhythmus ein Nachteil ist, wird sich zeigen.



Die DJK hingegen sieht sich gut vorbereitet auf das Spitzenspiel und Druck habe ohnehin keines der beiden Teams, wie Kai Hempels Trainer-Kompagnon Markus Kipry erklärt. Denn: In der verbleibenden Saison der Bayernliga Nord stehen noch 16 Spiele an, in denen noch viel passieren kann. Eine Entscheidung darüber, wer am Ende das Rennen um den Aufstieg macht, werde also im Gipfeltreffen definitiv noch nicht fallen.



Allerdings haben die Gebenbacher nicht nur die Tabellenführung zu verteidigen, sondern auch noch etwas aus dem Hinspiel gut zu machen. In diesem unterlag die DJK am Ende knapp mit 1:2 – trotz einer 1:0-Führung zur Halbzeit durch Niko Becker. Selbiger scheiterte in den ersten 45 Minuten allerdings vom Punkt und die Eintracht drehte im zweiten Durchgang durch die Treffer von Philipp Hack und Luca Ljevsic die Partie.