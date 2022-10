Gebenbach oder Bamberg? Wer jubelt am Samstag über die Halbzeit-Meisterschaft? – Foto: Fotos: Ernst Blank/Sascha Dorsch - Montage. Helmut Weigerstorfer

Gebenbach oder Bamberg? Wer wird Halbzeit-Meister? 17. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Scheinbar leichte Aufgabe für Bamberg +++ Gebenbach muss zum WFV +++ Derby in Ammerthal

Der FC Eintracht Bamberg ist klar in der Pole Position. Ein Sieg, und die Gernlein-Truppe ist Halbzeit-Meister der Bayernliga Nord. Neumarkt scheint auch eine machbare Aufgabe zu sein - doch sind nicht diese Herausforderungen gerade die schwierigsten? Auf einen Ausrutscher der Domreiter hofft die DJK Gebenbach, die zuletzt regelrecht durch die Liga gefegt ist. Es geht allerdings zum selbstbewussten Würzburger FV, der zuletzt zweimal erfolgreich war...

Sa., 29.10.2022, 14:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 14:00 live PUSH

Johannes Geitner (Co-Trainer, Ammerthal): "Mit der SpVgg Weiden steht für uns am Samstag ein weiteres Oberpfalz-Derby an und wir erwarten sicherlich ein intensives Spiel, v.a. weil beide Mannschaften mal wieder punkten wollen. Wir müssen jetzt aber gerade Zuhause endlich den Bock umstoßen und wollen definitiv einen Erfolg einfahren - müssen hierfür aber erst einmal über 90 Minuten konzentriert und mannschaftlich geschlossen verteidigen, um hinten nichts zu zulassen und vorne dann konsequenter unsere Situationen zu Ende spielen als zuletzt." Personal: Laurin Klaus ist diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Insgesamt wird sich aber beim ein oder anderen erkrankten Spieler erst nach dem Abschlusstraining zeigen, wer bis zum Wochenende wieder fit/gesund wird. Rüdiger Fuhrmann (Trainer, Weiden): „Es ist genau die Chance die wir haben, denn Ammerthal ist der Überzeugung, dass wir der ganz einfache Gegner sind. Mein Team muss nun unterstützt werden, wir müssen zusammenhalten und dürfen uns von den vergangenen Niederlagen nicht nach unten ziehen lassen. Aktuell haben wir bis zur Winterpause nur Spitzenteams und setzen hier auf Überraschungen von unserer Seite her." Personal: Stefan Graf hat Knieschmerzen. Michael Jonczy und Josef Rodler haben zuletzt bereits wieder gespielt, sind aber noch nicht bei 100 Prozent.

Sa., 29.10.2022, 14:00 Uhr TSV Großbardorf Großbardorf ASV Cham ASV Cham 14:00 PUSH

Andreas Lampert (Sportvorstand, Großbardorf): "Gegen Cham zu Hause werden die Jungs sicher wieder alles reinlegen, um den Schwung mitzunehmen. Wir wissen, dass uns ein extrem schweres Spiel erwartet, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Aber die Mannschaft hat Selbstvertrauen getankt, das es nun gilt, jede Woche mit in die Waagschale zu werfen." Personal: So wie in den Vorwochen. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Der Heimsieg hat uns sehr gut getan. Wir haben als Truppe gesehen, wie wir auf dem Platz füreinander da sein können, wie wir uns für die Sache fokussieren können, was in uns stecken kann, was wir zu leisten im Stande sind. Dennoch ist die Liga ab Platz 7 enorm ausgeglichen und längere Formschwankungen können einen schnell auf einen Relegationsplatz nach unten bringen. Deshalb müssen wir das alles richtig einordnen und klaren Kopf bewahren. Diese Leistung in dieser Form benötigen wir wieder in Großbardorf. Es wartet ein hartes Spiel auf uns. Großbardorf hat aktuell eine gute Form und da müssen wir an und über unsere Grenzen gehen, um da erfolgreich zu sein." Personal: Paul Hansen (Auslandsstudium Amerika), Jakub Hrudka (langzeitverletzt), Leon Reisiniger, Daniel Ettl und Christof Ostermayr (alle verletzt) werden nicht dem Kader angehören. Ob Marco Pfab spielen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Sa., 29.10.2022, 16:00 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind SC Eltersdorf Eltersdorf 16:00 PUSH

Thorsten Götzelmann (Sportlicher Leiter, Abtswind): "Am Wochenende kommt mit Eltersdorf ein Aufstiegsaspirant nach Abtswind. Mit einem Heimsieg könnten wir die Vorrunde mit 25 Punkten beenden und wären in tabellarischer Hinsicht im Soll. Ich bin mir sicher, dass Eltersdorf an den zwei Spitzenreitern dranbleiben will, um in der Rückrunde nochmal angreifen zu können. Wenn unsere Mannschaft eine ähnlich gut Leistung wie im vergangenen Heimspiel abbrufen kann, ist ein Sieg für uns realistisch. Es wird darauf ankommen, wer seine Spielidee durchsetzen kann." Personal: Keine Änderung im Vergleich zur Vorwoche.

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Der TSV Abtswind ist eine kompakte Mannschaft mit einer guten Mischung aus erfahrenen und jungen ehrgeizigen Spielern. Für uns wird es darauf ankommen, die guten Leistungen der vergangenen Spiele wieder auf den Platz zu bringen und unser Spiel durchzubringen. Dazu müssen wir von Anfang an hellwach sein, um an den konstant punktenden Mannschaften vor uns an der Tabellenspitze dranzubleiben." Personal: Mit Ausnahme des Langzeitausfalls Calvin Sengül (Long-Covid) steht der gesamte Kader zur Verfügung.

Sa., 29.10.2022, 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof TSV Kornburg TSV Kornburg 15:00 PUSH

Mikheil Sajaja (Trainer, Hof): "Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Das Team arbeitet hart und diszipliniert. Gegen den Aufsteiger, der eine gute Abwehr hat, möchten wir Zuhause ein zählbares Ergebnis einholen. Wir spielen ganz klar auf Sieg." Personal: Es gibt viele Fragezeichen im Kader. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir müssen gegen Don Bosco nur eine von unseren drei 1:1 Chancen nutzen, dann gehts mit 2:0 in die Pause. Das haben wir nicht gemacht und Bamberg somit voll im Spiel gelassen. Die Bamberger haben dann zunehmend mehr riskiert und wir das Spielgeschehen in der 2. Halbzeit zu weit aus der Hand gegeben, so dass der Druck groß wurde und am Ende wieder ein Ping-Pong-Tor zum Ausgleich führt. Das hatten wir uns definitiv selber zuzuschreiben, zumal wir dreimal die Situation klären hätten müssen. Die Jungs haben aber noch an den Sieg geglaubt und alles nach vorne geschmissen und sich diesmal das glücklichere Ende durch unseren Routinier Max Zischler noch erkämpfen können. Unglaublich wichtig, zumal das nächste Sechs-Punkte-Spiel in Hof schon wartet. Dort ist es immer schwer zu spielen. Es wird ein großer Kampf auf tiefem Geläuf in einem tollen Stadion mit viel Tradition." Personal: Der erkältungsbedingte personelle Engpass ist überstanden, so dass nur noch Danilo Dittrich (fällt noch bis Januar aus) und Luis Kettlitz (Beruf) fehlen und mit Stani Herzel, Marco Wiedmann und Tim Olschewski drei Stammkräfte in den Kader zurückkehren.

Sa., 29.10.2022, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg ASV Neumarkt ASV Neumarkt 14:00 PUSH

Jan Gernlein (Trainer, Bamberg): "Wir wollen auch in unserem nächsten 'Heimspiel' in Dörfleins versuchen unsere Serie fortzuführen und wollen weiterhin ungeschlagen bleiben. Neumarkt ist ein gefährlicher Gegner, da sollte man sich nicht von den Ergebnissen der vergangenen Wochen täuschen lassen. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist toll, da wir gegen Regensburg wieder drei neue Torschützen hatten. Das freut uns extrem und wir hoffen, dass es der Mannschaft weiterhin ein gutes Gefühl gibt." Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlt der erkrankte Johannes Gebhart. Dominic Rühl (Trainer, Neumarkt): "In Bamberg was mitzunehmen wird eine große Herausforderung und der stellen wir uns mit unseren Mitteln. Die Vorzeichen zeigen eine klare Rollenverteilung, entsprechend können wir befreit aufspielen." Personal: Wie in den Vorwochen.

Sa., 29.10.2022, 16:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV DJK Gebenbach Gebenbach 16:00 PUSH