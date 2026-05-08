Gebenbach: Mit Dominic Rühl in die Zukunft

Steht auch in den nächsten zwei Spielzeiten bei der DJK Gebenbach in der Verantwortung: Trainer Dominic Rühl. – Foto: Jonas Löffler

Der im Winter zur DJK zurückgekehrte André Klahn – zuvor als Spielertrainer beim TSV Tännesberg in der Bezirksliga tätig – konnte die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen und Monaten vollends überzeugen. Mit starken Leistungen und wichtigen Impulsen in der Offensive spielte sich der 30-jährige Angreifer schnell wieder in den Fokus des Vereins. Bislang kam er zwölf Mal zum Einsatz, steuerte dabei drei Tore und sieben Assists bei. „André hat uns mit seinen Leistungen in den letzten Monaten absolut überzeugt. Dementsprechend groß war das Interesse, dass es mit ihm weitergeht. Zehn Scorerpunkte in 740 Spielminuten sprechen für sich“, erklärt Erdal Izmire.



Auch auf der Trainerposition setzt die DJK Gebenbach weiter auf Beständigkeit. Cheftrainer Dominic Rühl verlängert seinen Vertrag ebenfalls um zwei Jahre. Der Verein zeigt sich mit der bisherigen Arbeit des Coaches äußerst zufrieden. „Wir sind sehr glücklich, dass der gemeinsame Weg mit Dominik weitergeht. Die Mannschaft hat sich seit seiner Ankunft sportlich wie auch mannschaftlich stetig weiterentwickelt. Diese positive Entwicklung spricht ganz klar für seine Arbeit und seine Qualität als Trainer“, heißt es von Seiten der Vereinsführung. Der 40-jährige Sulzbach-Rosenberger war Ende September letzten Jahres als Nachfolger von Markus Kipry vorgestellt worden. Rühls bisherige Bilanz auf der Gebenbacher Kommandobrücke kann sich durchaus sehen lassen: Elf Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen stehen zu Buche. Am heutigen Freitagabend soll bestenfalls der zwölfte Sieg folgen. Am vorletzten Bayernliga-Spieltag geht es zum bereits abgestiegenen SC Großschwarzenlohe.