Gebenbach, Kötzting und Etzenricht torhungrig – Fortuna geht baden

Bayernligist SpVgg SV Weiden (rechts Moritz Hügel) mühte sich in Rothenstadt zu einem 1:0-Sieg gegen den FC Tegernheim. – Foto: Dagmar Nachtigall

Viele Mannschaften trotzten am Samstag der Affenhitze. Es wurde fleißig getestet. Bayernligist DJK Gebenbach wusste zu überzeugen. Beim 5:1-Sieg über das Landesliga-Topteam FSV Erlangen-Bruck trugen sich mit Noah Pirner und Jonas Lax auch zwei Neuzugänge in die Torschützenliste ein. Knapper gestaltete es Gebenbachs Ligakollege SpVgg SV Weiden. Auf dem Sportgelände in Rothenstadt behaupteten sich die Wasserwerkler knapp mit 1:0 gegen den Landesligisten FC Tegernheim. Einen Nachmittag zum Vergessen erlebte der SV Fortuna Regensburg, der Fünftligist zog beim klassentieferen TSV Bad Abbach klar mit 0:4 den Kürzeren.



Torhungrig präsentierten sich der 1. FC Bad Kötzting, der den neuformierten Bezirksligisten VfB Bach mit 6:1 abfieselte, und der SV Etzenricht, der die DJK Ursensollen gar mit 7:0 abschoss. Sechs Mal traf auch der FC Amberg beim Kreisklassisten Köfering. „Mann des Tages“, wenn man so will, war Timo Rubenbauer. Der neue Torjäger des SV Inter Bergsteig Amberg erzielte alle drei Treffer beim 3:1-Erfolg des Bezirksligisten. Alle Samstags-Testspiele mit Beteiligung überregionaler Teams auf einen Blick: