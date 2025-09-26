Gebenbach klärt Trainerfrage: Dominic Rühl macht's

Aus seinen vorherigen Stationen ASV Neumarkt und VfB Eichstätt bringt Rühl, der in Sulzbach-Rosenberg wohnt, reichlich Bayernliga-Erfahrung mit. Die Eichstätter führte er im vergangenen Frühjahr als Meister der Bayernliga Nord zurück in die Regionalliga. Dennoch trennten sich die Wege nach zwei Jahren. Seither war er ohne neuen Verein. Auf Oberpfälzer Boden coachte er auch schon den SV Hahnbach in der Bezirksliga Nord. In Gebenbach soll Rühl nun die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fortführen.



Gebenbachs Teammanager Franz Wittich erklärt in einer Pressemitteilung vom Freitagmorgen: „Wir sind froh, dass wir mit Dominic Rühl einen Bayernliga-erfahrenen Trainer aus der Umgebung gewinnen konnten. Dominic hat alles erfüllt, was wir erwartet haben, und die Interessen sind absolut synchron. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit.“ An seiner Seite wird künftig Andreas Graml als Co-Trainer fungieren, während Johannes Scherm weiterhin als Videoanalyst im Team bleibt. Das Duo war nach Kiprys Rücktritt interimsweise in die Bresche gesprungen. „Beide haben in der vergangenen Woche einen hervorragenden Job gemacht. Wir sind überzeugt, dass dieses Trio bestens harmonieren wird“, ergänzt Wittich.



Auch der sportliche Leiter Erdal Izmire ist überzeugt von dem neuen Mann: „Wir hatten vergangene Woche einige interessante Gespräche, aber Dominic hat am meisten überzeugt. Unser Anforderungsprofil hat er in vollem Umfang erfüllt. Besonders beeindruckt hat uns, wie er vor zwei Jahren nach dem Abstieg von Eichstätt trotz eines fast vollständigen personellen Aderlasses eine neue Mannschaft formte, die auf Anhieb Meister wurde. Seine Herangehensweise war ehrlich, klar und absolut überzeugend.“



Der neue Trainer selbst blickt optimistisch auf seine Aufgabe: „Die Gespräche mit der Vereinsführung waren vertrauensvoll und sehr gut. Es war letztlich eine klare Personenentscheidung, mit diesem Team zusammenarbeiten zu wollen. Kurzfristig gilt es, die Mannschaft sowohl persönlich als auch sportlich kennenzulernen, meine Prinzipien zu vermitteln und die positiven Ergebnisse der letzten Wochen fortzuführen. Mittelfristig möchte ich aus dem Team eine Pressing-Maschine und eine echte Heimmacht formen, um so unsere Saisonziele zu erreichen“, hat Rühl klare Ziele vor Augen. Freilich wird er seine neue Mannschaft bereits am morgigen Samstag beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt II erstmals genau unter die Lupe nehmen.