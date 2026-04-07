Gebenbach im Schock: Leon Brandl erleidet Kreuzbandriss

Leon Brandl (rechts) hat sich zum zweiten Mal in seiner Karriere das Kreuzband gerissen. – Foto: Jonas Löffler

„Die Nachricht von Leons Kreuzbandriss hat uns heute tief getroffen. Wir sind ehrlich gesagt noch immer etwas im Schock“, seufzt Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire am Dienstag. Der Funktionär lobt Brandl für dessen Entwicklung im DJK-Dress: „Leon ist ein enorm wichtiger Spieler für unser Team und hat gerade in den vergangenen Monaten eine sehr positive Entwicklung genommen. Zeitgleich ist er auch innerhalb der Mannschaft einer, den sehr viele Spieler auch außerhalb des Platzes vermissen werden. Wer ihn kennt, weiß aber auch, dass er mental stark genug ist, um noch stärker zurückzukommen.“ Izmire ergänzt noch:„Wir werden ihn auf seinem Weg der Genesung bestmöglich unterstützen und wünschen ihm dafür nur das Allerbeste.“



Beim gestrigen Heimspiel war Brandl zur Halbzeitpause aufs Feld gekommen. Eine halbe Stunde später musste er verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden. Die anfängliche Befürchtung bestätigte sich nun leider. Der Mann mit der Nummer 13 war im vergangenen Sommer vom Landesligisten ASV Burglengenfeld zur DJK Gebenbach gewechselt. Für den Bayernligisten kam er in dieser Saison 22 Mal zum Einsatz, wovon er zehn Mal von Anfang an ran durfte. Dabei trug sich Brandl viermal in die Torschützenliste ein. Auch für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf kickte der ehemalige Jugendspieler des SSV Jahn Regensburg schon. Was für den ehrgeizigen Fußballer besonders bitter ist: Bereits im Frühjahr 2023 hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen, was ihn seinerzeit monatelang außer Gefecht setzte. Kommenden Samstag geht's für die sechs Spielen unbesiegten Gebenbacher in der Bayernliga Nord mit der Auswärtsaufgabe beim FC Ingolstadt II weiter.