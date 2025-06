Gebenbach holt Verteidiger mit Regionalliga-Erfahrung

Für Gebenbachs sportlichen Leiter Erdal Izmire ist das ein echter Wunsch-Transfer: „Alexander und ich stehen schon seit drei Jahren in Kontakt. Dieses Jahr hat es endlich geklappt – und wir freuen uns sehr darüber. Das war eine absolute Wunsch-Personalie“, jubelt Izmire und führt weiter aus: „Alex passt sportlich wie menschlich hervorragend nach Gebenbach. Er ist ein absoluter Leader auf dem Platz, flexibel einsetzbar und bringt mit seinen 26 Jahren eine enorme Erfahrung mit. Er geht voran und kann vor allem den jungen Spielern im Team wichtige Impulse geben.“ Moratz soll innerhalb der Gebenbacher Mannschaft also durchaus eine Leader-Funktion einnehmen.



Der Defensivakteur selbst blickt ebenfalls mit Vorfreude auf die neue Herausforderung: „Ich bin froh, hier zu sein, und freue mich auf die Mannschaft und die kommende Saison. Die Gespräche waren durchweg positiv“, sagt Moratz, der einen seiner künftigen Mitspieler gern im Speziellen hervorhebt: „Besonders freue ich mich auf Johannes Golla, mit dem ich bereits in Eichstätt zusammengespielt habe.“



Alexander Moratz kommt mit Regionalliga-Erfahrung in den Landkreis Amberg-Sulzbach. Im Trikot des VfB Eichstätt und der SpVgg Greuther Fürth II sammelte er 55 Einsätze in Bayerns höchster Amateurklasse. Ausgebildet wurde er über Jahre hinweg vom ASV Neumarkt, zu dem er 2023 schließlich zurückkehrte. Für die Adler absolvierte er in den vergangenen zwei Spielzeiten 69 Spiele in der Bayernliga Nord. Dabei gelangen ihm sieben Tore.