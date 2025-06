Gebenbach holt Torjäger Salah El Berd zurück

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Salah wieder zurückholen konnten“, tut der sportliche Leiter Erdal Izmire kund und schiebt nach: „Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit ihm und wir haben schnell festgestellt, dass einfach alles passt. Was Salah kann, hat er hier schon einmal eindrucksvoll bewiesen. Er verfügt über Qualitäten, die unserem Spiel in der kommenden Saison sehr guttun werden.“



Salah El Berd war bereits in der Vergangenheit zweieinhalb Jahre für die DJK aktiv und kennt das Umfeld in Gebenbach bestens. In 63 Bayernliga-Partien für die Oberpfälzer steuerte er 21 Tore und rund 15 Torvorlagen bei. Die abgelaufene Spielzeit schloss er mit sechs Treffern ab. „Salah ist schnell, technisch stark und hat ein gutes Gespür für die Situationen auf dem Platz“, nennt Izmire die Stärken des Angreifers.



Auch El Berd selbst freut sich sichtlich über die Rückkehr zu seinem Ex-Verein: „Als Erdal mich angerufen hat, war es ein sehr kurzes Gespräch. Für mich war von Anfang an klar, dass ich unbedingt wieder zurück nach Gebenbach möchte. Hier hatte ich meine schönste Zeit – ich bin einfach froh, wieder daheim zu sein“, sagt der 25-Jährige.