Gebenbach holt Regionalliga-Verteidiger & verliert Er

Johannis Zimmermann (rechts) kommt mit Regionalliga- und Bayernliga-Erfahrung nach Gebenbach. – Foto: Imago/Peter Kolb

Der Verein verabschiedet sich mit „großem Dank“ von Ertuğrul Er, wie es in einer Meldung der DJK heißt. Der 27-jährige wechselte im April 2025 nach Gebenbach und war seitdem in ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Insbesondere am Ende der Saison 2024/25 inklusive der Relegation habe er einen „entscheidenden Beitrag zum Klassenerhalt“ geleistet. Insgesamt 23 Bayernligaspiele bestritt Er für Gebenbach, nun kehrt er in die Türkei zurück. „Wir bedanken uns bei Eto für die tolle Zeit in unserem Verein. Vor allem in der vorletzten Saison war er ein großer Faktor für unseren Klassenerhalt. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, teilt der Sportliche Leiter Erdal Izmire mit.



Parallel verpflichtet der Bayernligist mit dem 22-jährigen Johannis Zimmermann einen talentierten und bereits erfahrenen Defensivspieler. Trotz seines jungen Alters kann Zimmermann schon auf zahlreiche Einsätze in der Bayern- und Regionalliga zurückblicken. Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler der SpVgg Greuther Fürth hat im Herrenbereich die Stationen SG Quelle Fürth, VfB Eichstätt und SpVgg Ansbach hinter sich. Für Ansbach absolvierte er in der vergangenen Saison 20 Spiele in der Regionalliga Bayern. 15 Mal stand er dabei in der Startelf der Mittelfranken. Unter seinem neuen Trainer Dominic Rühl spielte Zimmermann bereits zwei Jahre lang in Eichstätt. „Mit Johannis haben wir einen Top-Spieler hinzugewonnen, der unsere Mannschaft qualitativ weiter verbessern wird. Für seine 22 Jahre bringt er bereits viel Erfahrung mit und kennt das Niveau der Bayern- und Regionalliga. Wir hoffen, dass er sich schnell in Gebenbach einlebt und uns möglichst bald auf dem Platz unterstützen kann“, tut Izmire zum Neuzugang kund.