Gebenbach holt Junioren-Bundesligaspieler aus Nürnberg

„Kerem hat uns im Training absolut überzeugt. Man sieht sofort, dass er zehn Jahre lang in der Jugend des FCN ausgebildet wurde. Vor allem taktisch ist er sehr gut geschult“, schildert der sportliche Leiter Erdal Izmire seine Eindrücke vom neuen Spieler. Der 19-Jährige soll in Gebenbach künftig auf beiden Außenverteidiger-Positionen zum Einsatz kommen und für zusätzliche Variabilität im Defensivverbund sorgen.



Ganz bei 100 Prozent ist Bakir allerdings noch nicht: Seit einem halben Jahr hat der Deutsch-Türke kein Pflichtspiel mehr bestritten. Izmire ist dennoch optimistisch: „Er wird noch etwas Zeit brauchen, aber was er beim Turnier in Amberg sowie im Testspiel gegen Al-Wahda gezeigt hat, war bereits sehr ordentlich.“ Sein Pflichtspiel-Debüt wird der Jungspund an diesem Wochenende ohnehin noch nicht feiern können. Am ersten Spieltag sind die Gebenbacher nämlich spielfrei. Auch die für Samstag geplante Generalprobe gegen Greuther Fürth II findet nicht statt, da die Franken wegen Spielermangels abgesagt haben.



„Wir haben einen großen Umbruch vollzogen und wollen die neuen Spieler so schnell wie möglich integrieren. Eine Saison wie 2024/25 wollen wir mit allen Mitteln vermeiden. Die Liga wird wieder sehr ausgeglichen sein – Kleinigkeiten entscheiden. Es gilt in jedem Spiel an die Leistungsgrenze zu kommen, um so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg oder Relegation nach unten zutun zu haben“, so blickte Trainer Markus Kipry zuletzt im Gespräch mit FuPa auf die neue Bayernliga-Saison.