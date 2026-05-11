Gebenbach holt Ex-Regionalligaspieler Fabio Pirner zurück 25-jähriger Mittelfeldspieler wechselt wie sein Bruder Noah von der benachbarten DJK Ammerthal zum Bayernligisten von Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Gebenbach-Rückkehrer Fabio Pirner (rechts) mit dem sportlichen Leiter Erdal Izmire. – Foto: DJK Gebenbach

Die DJK Gebenbach kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Bayernliga Nord vermelden. Es handelt sich um einen Rückkehrer. Fabio Pirner wechselt von der DJK Ammerthal zurück an seine alte Wirkungsstätte. Damit folgt der 25-jährige Mittelfeldmann seinem jüngeren Bruder Noah, der zur neuen Saison ebenfalls den Weg vom Lokalrivalen aus Ammerthal zu den Grün-Weißen eingeschlägt. In Gebenbach unterschreibt Pirner einen Vertrag über zwei Jahre. Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire verkündete den Transfer am Montagmorgen.

Die Verantwortlichen der DJK Gebenbach zeigen sich erfreut über die Rückkehr des Mittelfeldspielers. „Wir sind sehr froh darüber, dass Fabio wieder zurück bei uns ist. Er ist ein kreativer Spieler, der sowohl im defensiven als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Wir sind uns sicher, dass Fabio uns mehr Qualität und Flexibilität im Mittelfeld geben wird“, gibt Sportchef Izmire zur Protokoll.



Auch Fabio Pirner selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Gebenbach. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren durchwegs positiv und haben mich letztendlich überzeugt, den Schritt zu gehen. Nun heißt es, sich in einem neuen alten Umfeld zu beweisen und meinen Beitrag zum größtmöglichen Mannschaftserfolg zu leisten“, sagt der 25-Jährige.





Für Pirner ist die DJK Gebenbach kein Neuland mehr. Nach seiner Jugendzeit beim FC Amberg und bei der SpVgg Bayreuth schloss er sich im Jahr 2018 dem Oberpfälzer Bayernligisten an, ging am Urspringer Weg die ersten Schritte im Herrenbereich. Drei Jahre stand er bei der DJK unter Vertrag. Anschließend wagte Pirner den Sprung in die Regionalliga. Bei seinen Stationen VfB Eichstätt, DJK Vilzing und SpVgg Bayreuth sammelte er insgesamt 76 Einsätze in Bayerns höchster Amateurklasse. Zur Saison 2024/25 nahm schließlich die DJK Ammerthal den technisch versierten Mittelfeldspieler unter Vertrag. Acht Tore und vier Torvorlagen markierte er in der aktuellen Saison. Zuletzt feierte man die direkte Rückkehr in die Bayernliga. Sprich: Kommende Saison wird Fabio Pirner – wie sein Bruder Noah – auf seine alten Teamkollegen treffen.