Gebenbach holt Ex-Regionalligaspieler Fabio Pirner zurück

Die DJK Gebenbach kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Bayernliga Nord vermelden. Es handelt sich um einen Rückkehrer. Fabio Pirner wechselt von der DJK Ammerthal zurück an seine alte Wirkungsstätte. Damit folgt der 25-jährige Mittelfeldmann seinem jüngeren Bruder Noah, der zur neuen Saison ebenfalls den Weg vom Lokalrivalen aus Ammerthal zu den Grün-Weißen eingeschlägt. In Gebenbach unterschreibt Pirner einen Vertrag über zwei Jahre. Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire verkündete den Transfer am Montagmorgen.
Die Verantwortlichen der DJK Gebenbach zeigen sich erfreut über die Rückkehr des Mittelfeldspielers. „Wir sind sehr froh darüber, dass Fabio wieder zurück bei uns ist. Er ist ein kreativer Spieler, der sowohl im defensiven als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Wir sind uns sicher, dass Fabio uns mehr Qualität und Flexibilität im Mittelfeld geben wird“, gibt Sportchef Izmire zur Protokoll.
Auch Fabio Pirner selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Gebenbach. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren durchwegs positiv und haben mich letztendlich überzeugt, den Schritt zu gehen. Nun heißt es, sich in einem neuen alten Umfeld zu beweisen und meinen Beitrag zum größtmöglichen Mannschaftserfolg zu leisten“, sagt der 25-Jährige.