Gebenbach scheint in dieser Saisonphase nur mit unfairen Mitteln zu stoppen sein. – Foto: Hans Will

Gebenbach, Hof und Geesdorf: Favoriten mit Widerwillen? 14. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Starkes Gebenbach zu Gast in Großbardorf +++ Rollen Hof und Geesdorf weiter das Feld von hinten auf? +++ Oberpfalz-Duell in Regensburg +++

Gebenbach, Hof und Geesdorf befinden sich zwar in unterschiedlichen Tabellenregionen. Was dieses Trio aber in diesem Herbst eint: Sie sind so richtig gut drauf. Und so sind sie - allen voran die Oberpfälzer - (natürlich) Favorit am Samstag des 14. Spieltages. Was Hof und Geesdorf betrifft verwundert dies etwas, immerhin gehören beide Teams weiter zu den Mannschaften, die ganz hinten stehen.

Heute, 16:00 Uhr TSV Großbardorf Großbardorf DJK Gebenbach Gebenbach 16:00 live PUSH

Andreas Brendler (Trainer, Großbardorf): "Wir müssen schauen, dass wir jetzt Zuhause den Negativtrend stoppen. Natürlich wissen wir um den aktuellen Lauf und die Stärke bzw. Qualität von Gebenbach. Aber trotzdem werden wir versuchen, zu punkten." Personal: Luca Atzori, Jakob Götz und Niklas Schories fallen weiter aus. Krankheitsbedingt gibt's zudem das ein oder andere Fragezeichen. Kai Hempel (Trainer, Gebenbach): "Wir sind mit den vergangenen Wochen und der Gesamtentwicklung sehr zufrieden und wollen uns immer weiter verbessern. In Großbardorf wollen wir unsere Siegesserie ausbauen, auch wenn wir wissen, dass sie besser sind als die Tabelle aussagt. Wichtig wird es sein, sich auf die jetzt kommenden Witterungsverhältnisse einzustellen, das heißt, es wird vermehrt über Kampf gehen." Personal: Im Moment gibt es einige angeschlagene Spieler, wo sich erst kurzfristig zeigen wird, ob diese dabei sein können.

Heute, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II ASV Neumarkt ASV Neumarkt 16:00 PUSH

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Wir streben einen mutigen Offensivfußball an. Unser Ziel ist es, unsere Spielidee bestmöglich gegen Neumarkt umzusetzen und dadurch das Spiel zu gewinnen. Das bedeutet, im Ballbesitz zügig in das gegnerische Drittel zu kommen und Torchancen herauszuspielen. Bei Ballbesitz des Gegners wollen wir so früh wie möglich einen kontrollierten Spielaufbau verhindern und schnell in Ballbesitz kommen." Personal: Donlan Osei-Tutu (Schmerzen der Patellasehne) und Alexander Sperl (Muskelverletzung) müssen zuschauen. Dominic Rühl (Trainer, Neumarkt): "Wir wollen gegen eine technisch und taktisch gut ausgebildete Truppe unsere Prinzipien auf den Platz bekommen und maximal eklig sein. Zudem unsere Stärken einbringen und die Schwächen auf der anderen Seite nutzen." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Mann zur Verfügung.

Simon Weiglein (Abteilungsleiter, Geesdorf): "Nach den beiden Siegen zuletzt gegen wir voller Vorfreude in das Spiel gegen den WFV. Natürlich werden wir versuchen, aus einer kompakten Defensive zum Sieg zu gelangen. Während der Spielpause haben wir auch gute Ansätze gezeigt, was eine Weiterentwicklung des Offensivspiels angeht. Um gute Chancen auf den Klassenerhalt zu haben, brauchen wir vor der Winterpause noch einige Punkte, weshalb es nur einen Sieg als Ziel geben kann." Personal: Marius Wiederer, Maximilian Humpenöder, Shawn Hilgert und Paul Häfner sind verletzt. Harald Funsch (Trainer, Würzburg): "Nach der unwillkommenen Pause steht nun das schwierige Auswärtsspiel in Geesdorf mit an. Im Pokal konnten wir uns während der normalen Spieldauer nicht durchsetzen. Sicherlich wird Geesdorf nach dem kurzfristigen Höhenflug mit zwei Siegen alles daran setzen, diese Serie zu Hause fortzusetzen. Gleichzeitig ist es für uns ein dirketer Vergleich im Tabellenkeller und somit geht es um eminent wichtige Punkte. Um Abstand zu bewahren, werden wir in Geesdorf mit kontrollierter Offensive auf Sieg spielen, auch wenn es gegen die taktisch umformierte Heimelf sicherlich nicht leicht ist, das Bollwerk zu überwinden. Welche Gefahr in dieser Aufgabe steckt, mussten Regensburg und Neumarkt in den Vorwochen erkennen. Wir sind gewappnet und freuen uns die Aufgabe optimistisch planvoll anzugehen." Personal: Weiterhin fehlen werden die Langzeitverletzten Christian Ettinger, Silvius Lettmann und Essa Ganes. Hinter dem Einsatz von Julian Wild und Moritz Renninger stehen dicke Fragezeichen.

Heute, 16:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg 16:00 PUSH

Stefan Wagner (Trainer, Donaustauf): "Der Druck auf die Mannschaft ist enorm, wir sind in der Pflicht, Zuhause eine gute Leistung den Zuschauern zu liefern." Personal: Mehrere Spieler befinden sich im Aufbautraining - ob sie schon einsatzbereit sind, wird sich zeigen. Andreas Baumer (Trainer, Bamberg): "Donaustauf war vor der Saison der Topfavorit auf den Aufstieg, hat viele Spieler in seinen Reihen, die über hohe individuelle Klasse verfügen. Uns muss es gelingen, als Team geschlossen gegen den Ball zu arbeiten und nach vorne Nadelstiche zu setzen, damit wir mit einem Erfolgserlebnis aus dem Spiel gehen." Personal: Es fehlen: Timo Slawik (Ausland), Nico Ott (gesperrt), Dominik Sperlein (verhindert), Marco Haaf (verletzt), Alessio Faenza (Trainingsrückstand), Loris Simone (Schulveranstaltung) und Max Hüttner (krank).

Heute, 16:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 16:00 PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Bayern Hof ist aktuell in einer Top-Verfassung. Ihre aktuelle Form ist beeindruckend. Qualität und Talent sind reichlich vorhanden, die Mannschaft hat sich gefunden und nicht umsonst haben sie im September einen Punkteschnitt wie die Top-Mannschaften Gebenbach und Eintracht Bamberg einfahren können. Ihr Saisonstart und ihr aktueller Tabellenplatz ist ein Trugschluss. Hof ist defintiv stärker und derzeit zeigen sie auch ihre wahre Qualität." Personal: Jakub Hrudka (Langzeitverletzt), Paul Hansen (Auslandsstudium Amerika), Leon Reisinger (verletzt), Lukas Leutner (Bayernauswahl Süddeutsche Meisterschaft), Benjamin Tolks und Maximilian Bauer (beide U19) gehören nicht zum Kader. Ob Daniel Ettl spielen kann, ist offen. Die SpVgg Bayern Hof hat bis dato keine Informationen zu dieser Partie übermittelt.

Heute, 14:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden TSV Abtswind TSV Abtswind 14:00 live PUSH