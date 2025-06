Gebenbach findet kurzfristig Ersatz – Trainereinstand bei Breitenbrunn

Von nichts kommt nichts – und so sind einige Verbands- und Bezirksligisten aus der Oberpfalz auch unter der Woche im Testspiel-Einsatz. Bayernligist DJK Gebenbach hat nach der kräftezehrenden Relegation inklusive Happy End am gestrigen Montag das Training wiederaufgenommen. Tags darauf steht auch schon das erste Spiel auf dem Plan. Nachdem der (aktuell Trainer-lose) TV Parsberg vor einigen Tagen absprang, erklärte sich Bezirksliga-Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld spontan dazu bereit, sich den Kipry-Mannen gegenüberzustellen. Ein weiteres spannendes Duell ist am Dienstagabend das zwischen den beiden Absteigern DJK Ammerthal und FC Amberg.



Gar im Doppeleinsatz ist der SV Raigering; der Kreisligist testet am Mittwoch beim SV Hahnbach und 24 Stunden später bei Landesliga-Rückkehrer SV Etzenricht. Dessen künftiger Ligakonkurrent SC Luhe-Wildenau erwartet am Donnerstag den Kreisligisten aus Rieden. Und möchte dieses Mal effizienter mit den Torchancen umgehen als im ersten Testspiel (0:3 gegen Jahn Regensburg II). Indes gibt Florian Reichold seinen Einstand als neuer Chefanweiser des SV Breitenbrunn. Der Süd-Bezirksligist probt am Mittwoch in Lengenfeld. Die überregionalen Testspiele von Dienstag bis Freitag in der Übersicht.