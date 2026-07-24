Gebenbach besiegt Ingolstadt II - Cham mit Last-Minute-Sieg

Jean-Paul Ajala-Alexis erzielte den Führungstreffer zum 1:0 für die DJK Gebenbach. – Foto: Jonas Löffler

Gebenbach zeigte gegen die Ingolstädter Bundesliga-Reserve eine starke Vorstellung und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen. Jean Paul Ajala-Alexis brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Damian Ćorić kurz nach der Pause zum 1:1 traf. In einer Phase, in der die Gäste unter anderem Pfosten und Latte trafen, hielt die DJK dagegen und schlug in der Schlussphase eiskalt zu. Noah Pirner und Konstantin Plankl sorgten für den 3:1-Endstand.

Deutlich länger mussten sich die Zuschauer in Weiden gedulden. In einer umkämpften und lange ausgeglichenen Partie hatten beide Mannschaften Möglichkeiten zur Führung. Als bereits vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, nutzte Lucas Chrubasik in der 90. Minute einen Fehler von Weidens Schlussmann Bartl und schoss den ASV Cham zum späten 1:0-Auswärtssieg. Weidens Schlussoffensive wurde zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Paul Gebhard erschwert.

Keine Tore fielen derweil zwischen dem TSV Kornburg und der DJK Ammerthal. Beide Teams agierten engagiert und kamen zu einigen Möglichkeiten, fanden jedoch keinen Weg durch die stabilen Abwehrreihen. So stand nach 90 Minuten ein leistungsgerechtes 0:0.