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Ligabericht
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Gebenbach besiegt Ingolstadt II - Cham mit Last-Minute-Sieg
Bayernliga Nord - 2. Spieltag am Freitagabend: Gebenbach setzt sich mit 3:1 gegen die Reserve der "Schanzer" durch +++ Chrubasik schießt Cham in der Nachspielzeit gegen Weiden zum Sieg +++ Nullnummer in Kornburg
von Sebastian Sommer · Heute, 21:49 Uhr · 0 Leser
Jean-Paul Ajala-Alexis erzielte den Führungstreffer zum 1:0 für die DJK Gebenbach. – Foto: Jonas Löffler
Gebenbach zeigte gegen die Ingolstädter Bundesliga-Reserve eine starke Vorstellung und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen. Jean Paul Ajala-Alexis brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Damian Ćorić kurz nach der Pause zum 1:1 traf. In einer Phase, in der die Gäste unter anderem Pfosten und Latte trafen, hielt die DJK dagegen und schlug in der Schlussphase eiskalt zu. Noah Pirner und Konstantin Plankl sorgten für den 3:1-Endstand.
Deutlich länger mussten sich die Zuschauer in Weiden gedulden. In einer umkämpften und lange ausgeglichenen Partie hatten beide Mannschaften Möglichkeiten zur Führung. Als bereits vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, nutzte Lucas Chrubasik in der 90. Minute einen Fehler von Weidens Schlussmann Bartl und schoss den ASV Cham zum späten 1:0-Auswärtssieg. Weidens Schlussoffensive wurde zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Paul Gebhard erschwert.
Keine Tore fielen derweil zwischen dem TSV Kornburg und der DJK Ammerthal. Beide Teams agierten engagiert und kamen zu einigen Möglichkeiten, fanden jedoch keinen Weg durch die stabilen Abwehrreihen. So stand nach 90 Minuten ein leistungsgerechtes 0:0.
Dominik Rühl (Trainer DJK Gebenbach): "Für die Zuschauer war es ein tolles Spiel, das ständig hin und her ging. In der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Torchancen und hätten durchaus auf 2:0 stellen können. Ingolstadt hatte zwar mehr Ballbesitz, wir haben aber bis auf eine Möglichkeit sehr gut verteidigt. Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, weil beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollten. Wir haben zunächst eine große Chance zum 2:0 vergeben, ehe Ingolstadt durch einen abgefälschten Schuss zum Ausgleich kam. Anschließend mussten wir eine schwierige Drangphase überstehen, in der die Gäste innerhalb einer Aktion gleich zweimal Aluminium trafen. Am Ende haben wir das Spiel mit zwei gut herausgespielten Toren auf unsere Seite gezogen. Der Abstand von zwei Treffern war vielleicht etwas zu deutlich, aber die Jungs wollten den Sieg unbedingt. Gegen einen richtig starken Gegner nehmen wir die drei Punkte natürlich sehr gerne mit."
Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): "Es war das erwartet intensive Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften wollten bis zum Schluss den Sieg und sind ein extrem hohes Tempo gegangen. In der Halbzeit habe ich noch zu meinen Jungs gesagt, dass derjenige das Spiel verlieren wird, der den ersten entscheidenden Fehler macht. Dass dieser Fehler aus meiner Sicht dem ansonsten guten Schiedsrichter unterlaufen würde, hatte ich nicht erwartet. Rund eine Minute vor dem Siegtreffer hätte der spätere Torschütze wegen Ballwegschlagens nach meiner Einschätzung klar die Gelb-Rote Karte sehen müssen."
Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): "Es waren zwei grundverschiedene Halbzeiten. Mit dem Punktgewinn auswärts sind wir sehr zufrieden. Wir standen defensiv stabil und haben bis zum Schluss gefightet. Deshalb haben wir uns den Punkt in Kornburg absolut verdient. Ein großes Kompliment an alle Spieler."