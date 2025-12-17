– Foto: Verein

"Geben wir auf oder wollen wir es nicht zumindest probieren?" FuPa-Adventskalender +++ Wie eine geplatzte Fusion zum kompletten Neustart des SV Hohenmölsen geführt hat Verlinkte Inhalte Kreisklasse 2 Hohenmölsen

Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit an den Tagen vor dem Fest nutzen, um Vereine aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im heutigen Teil blicken wir auf den Neustart des SV Hohenmölsen.

"Die Gespräche über eine Fusion waren bereits weit vorangeschritten", erzählt Marco Kleinert. Der 52-Jährige ist Fußball-Abteilungsleiter beim SV Hohenmölsen, der - so hatte es der Plan der beiden Vereine vorgesehen - mit dem SV Großgrimma fusionieren sollte. Ab 2020 waren die Herren- und einige Nachwuchsteams deshalb schon über Jahre hinweg in Spielgemeinschaften aufgetreten. Doch zu der angedachten Fusion ist es schlussendlich nicht gekommen, weshalb der SVH kurz vor dem Aus stand. Mitglieder des SV Großgrimma stimmen gegen geplante Fusion

"Bedauerlicherweise ist die Fusion gescheitert", sagt Kleinert. 95 Prozent der Mitglieder des SV Hohenmölsen hatten sich dafür ausgesprochen. Mit 70 Prozent allerdings die Mehrheit des SV Großgrimma dagegen. "Das hängt mit der Geschichte des Ortes zusammen", weiß Kleinert. Denn Großgrimma existiert heute nicht mehr: Die ehemalige Gemeinde wurde zur Braunkohlengewinnung aufgelöst und abgetragen, die Einwohner nach Hohenmölsen umgesiedelt. "Die Tradition lebt aber im SV Großgrimma weiter. Darum kam eine Fusion, die eine Namensänderung zur Folge gehabt hätte, gerade für die älteren Mitglieder nicht in Frage", erklärt Kleinert. Auf Augenhöhe habe die daraus resultierende Trennung der Spielgemeinschaft damals nicht stattgefunden. Denn während der Betrieb beim SVG ab Sommer 2024 nahezu unverändert weiterlief, sah dies beim SVH ganz anders aus. "Nachdem sich jahrelang auf eine Fusion eingestellt wurde, sind wir in ein tiefes Loch gefallen", berichtet Kleinert. "Wir hatten damals nur noch fünf Spieler bei uns in Hohenmölsen. Wir standen mit der Fußball-Abteilung ganz knapp vor dem Aus. Wir mussten die Entscheidung treffen: Geben wir auf oder wollen wir es nicht zumindest probieren?" Zur Saison 2024/25 ging der Club "eher aus der Not geboren" eine Spielgemeinschaft mit dem SV Blau-Weiß Zorbau II ein: "Das war aber auch keine Lösung auf Dauer."

Die im Sommer mit dem SV Blau-Weiß Zorbau II eingegangene Spielgemeinschaft war keine Lösung auf Zeit. – Foto: SV Blau-Weiß Zorbau

SV Hohenmölsen arbeitet an zweitem Herrenteam und mehr Jugend Also starteten die Verantwortlichen die Bemühungen, wieder eigenständig zu werden. "Wir haben innerhalb eines Jahres 34 neue Spieler für uns gewonnen", erzählt Kleinert: "Das lief über viele Kontakte und sehr viele Gespräche." So legte der SV Hohenmölsen in diesem Sommer einen Neustart in der Kreisklasse des KFV Burgenlandkreis hin - mit vielen ehemaligen Spielern und Akteuren, die zuvor schon höherklassig gespielt hatten. Mit Erfolg. Zur Winterpause steht der SVH mit 25 Punkten aus zehn Partien an der Spitze. "Wir denken in Schritten. Unser nächstes Ziel nach der Eigenständigkeit ist der Aufstieg in die Kreisliga", verrät Kleinert. Doch damit soll die Entwicklung im Verein, der mit all seinen Sparten mehr als 500 Mitglieder zählt, nicht enden. "Zur neuen Saison wollen wir wieder eine zweite Mannschaft an den Start bringen", sagt Kleinert. "Außerdem wollen wir die Jugend wieder mehr integrieren. Das hatten wir in den vergangenen Jahren etwas versäumt." Vier Nachwuchsteams des SVH nehmen in dieser Saison am Kleinfeld-Spielbetrieb teil. "Wir wollen perspektivisch versuchen, auch wieder eine B- und A-Jugend zu stellen", erzählt der Abteilungsleiter.

Der SV Hohenmölsen ist im Sommer wieder aufgestanden - und steht zur Halbserie an der Spitze seiner Kreisklasse-Staffel. – Foto: Steffen Poppendicker