"Geben alles für den Klassenerhalt" FuPa Baden Wintercheck +++ FC Alemannia Obergrombach

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir unsere aktuelle Situation etwas differenziert betrachten. Rein sportlich und faktisch haben wir unsere Ziele mit dem letzten Platz in der A-Klasse Bruchsal natürlich verfehlt. Egal wie schwierig die Ausgangslage schon im Sommer war, das Ziel war natürlich nicht im Winter auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Darüber hinaus wurden im Laufe der Hinrunde jedoch viele gute und richtige Entscheidungen getroffen. Wir haben es durch die Veränderungen auf der Trainerbank sowie im sportlichen Verantwortungsbereich geschafft Ruhe und eine positive Stimmung in die, vorher sehr frustrierte und gereizte Mannschaft zu bringen.

Auch wenn sich an der sportlichen Ausgangslage nichts geändert hat, konnten wir dennoch den Kader der 1. Mannschaft vergrößern und wieder ein „richtiges“ Team formen. Alles in allem ist jedoch zu erkennen, dass uns, auch aufgrund der vorherigen schwachen Trainingsbeteiligung, oftmals die Luft nach 70 bis 75 Spielminuten ausgeht und im letzten Drittel noch Spiele verloren oder wichtige Punkte liegen gelassen werden.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Im Trainer- bzw. Betreuerteam gibt es aktuell keine Änderungen. Es freut mich aber, dass ich mit Jonas Adam (vorher SC Eisental), Victor Abadia Cortes (vorher FG Union Heidelberg) und Tobias Seidel (vorher FC Flehingen) drei Neuzugänge in unserem Team begrüßen darf. Gerne hätten wir noch einen vierten Spieler, mit dem wir uns einig waren, in unseren Reihen begrüßt. Hier hat uns jedoch der abgebende Verein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zusätzlich kann man mit Mario Schönherr (ca. 1,5 Jahre Pause wegen Beruf) sowie Felix Ritter (lange Verletzungspause) nochmals zwei „gefühlte“ Neuzugänge aus den eigenen Reihen begrüßen, die nach längerer Pause wieder mit dabei sind.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Unsere größten Baustellen sind die Ausdauer, die Sicherheit und Qualität im Spielaufbau sowie die Chancenverwertung. Durch eine bessere Ausdauer hätten wir, gerade Mitte der Hinrunde, einige knappe Niederlagen verhindern können. Speziell in den letzten Spielen vor der Winterpause haben wir, durch zu viele Fehler in der Spieleröffnung, Ballverluste verursacht, welche in den darauffolgenden Sekunden zu Gegentoren führten. Zusätzlich hinzu kommt, dass wir oftmals in entscheidenden Momenten den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen. So hätten wir, gerade gegen direkte Konkurrenten, wichtige Punkte einfahren müssen. Natürlich werden wir in der kommenden Vorbereitung versuchen an allem bestmöglich zu arbeiten.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Tatsächlich der aktuelle Herbstmeister FC Neibsheim. Vor der Runde hätte ich sie nicht auf dem 1. Platz gesehen. Auch wenn es immer hitzige und emotionale Duelle gegen die Neibsheimer sind, muss hier ein Kompliment an die Kollegen ausgesprochen werden. Aus manchen Richtungen habe ich gehört, dass dort auch der ein oder andere qualitativ hochwertige Neuzugang im Raum steht. Ich bin gespannt, was die verbleibende Winterpause und die Rückrunde bringt und wo sich Neibsheim am Ende der Saison wiederfindet.