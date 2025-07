❗️Geballte Offensivpower bleibt ❗️

Luciano Gruosso kam mit der Empfehlung von 30 Toren aus 19 Spielen von der U19 des VfR Heilbronn zum FCU und wusste auch im ersten Aktivenjahr zu überzeugen: In 19 Ligaspielen gelangen dem 19-jährigen Offensivspieler 8 Tore. Ein Meniskusriss mit anschließender OP sorgte für eine längere Pause in der Rückrunde. Nun freuen wir uns, dass unsere neue Nummer 10 wieder voll einsteigt.

Mit Benjamin Hetemi bleibt ein weiterer Unterschiedsspieler beim FCU: Der 20-Jährige, der in der Jugend in Walldorf sogar Bundesligaluft schnupperte, hatte einen holprigen Start durch anhaltende Rückenprobleme. Allerdings konnte der pfeilschnelle Flügelspieler in der Rückrunde vollends überzeugen und kam hier auf acht Torbeteiligungen.

Mit Salvatore Buttafuoco bleibt ein vielseitiger Spieler an Bord: Der 21-Jährige spielte sowohl auf dem offensiven als auch auf dem defensiven Flügel, wusste aber auch im Sturm zu gefallen. So eroberte sich unsere Nummer 17 seinen Stammplatz und kam auf 25 Einsätze, in denen fünf Tore gelangen. In der Rückrunde sorgte eine Syndesmosebandverletzung für das vorzeitige Saisonaus, nun freuen wir uns auf die Rückkehr des Kraftpaketes.