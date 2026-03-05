Geart Latifi zieht wieder das Veilchen-Trikot an Wechsel vom PSV zum VfR Neumünster von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:58 Uhr · 0 Leser

Neuzugang Geart Latifi mit Cheftrainer Danny Cornelius. – Foto: © 2026 VfR Neumünste

Der nächste Neuzugang für die Saison 2026/27 beim VfR Neumünster steht fest: Geart Latifi kehrt zurück an die Geerdtsstraße. Der Innenverteidiger ist den Anhängern des VfR bestens bekannt und wird künftig ab dem Sommer erneut das Trikot der Rasensportler tragen.

Geart Latifi steigt mit dem VfR Neumünster auf Latifi spielte bereits von Sommer 2020 bis 2024 für die Lila-Weißen und feierte in dieser Zeit gemeinsam mit dem Team den Aufstieg in die Flens-Oberliga. Nach einer weiteren Saison in der Oberliga entschied er sich für einen Wechsel zum Ligakonkurrenten MTSV Hohenwestedt. Anfang 2025 zog es den in Kosovo geborenen 28-Jährigen schließlich zum VfR-Nachbarn PSV Neumünster, wo er seitdem zum festen Bestandteil der Defensive gehört und in den meisten Partien das Abwehrzentrum besetzt.

2020 erstmals bei Rasensport Latifi bringt zudem internationale Erfahrung aus seiner Heimat mit, wo er unter anderem für KF Trepça ’89 und KF Arbëria aktiv war, bevor er nach Deutschland zum BSV Eintracht Sondershausen wechselte. Aus Sonderhausen ging es dann zur ersten Station beim VfR Neumünster. Für den Verteidiger ist es nun eine Rückkehr zu einem Verein, bei dem er bereits mehrere Jahre aktiv war und eine wichtige Rolle im Team einnahm.