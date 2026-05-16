GC U21 tritt nicht an - und beeinflusst die Meisterschaft Forfait-Niederlage nur Formsache von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

Die U21 von GC wir wie in der Vorsaison in den Aufstiegsspielen mit dabei sein. – Foto: www.regese.ch/fussball

Die U21 der Grasshoppers wird am Samstag nicht zum Erstliga-Spiel gegen den FC Courtételle antreten – mit Folgen weit über die 1. Liga hinaus. Während Courtételle kampflos wichtige Punkte im Rennen um die Aufstiegsspiele erhält, kann GC gleichzeitig seine Kräfte für die Barrage gegen den FC Aarau schonen.

Wie die Verantwortlichen des Zürcher Vereins der Ersten Liga mitteilten, verzichtet der souveräne Leader der Gruppe 2 auf die Austragung der Partie des 28. Spieltags. Die U21 von GC tritt heute nicht zum 1.-Liga-Spitzenspiel in Courtételle an und gibt Forfait. Begründung gemäss «Quotidien jurassien»: «zu wenige Spieler».https://t.co/XF2A9HWiLt

— zwölf (@zwoelf_mag) May 16, 2026 Der Hintergrund des ungewöhnlichen Entscheids liegt in der angespannten sportlichen Situation der ersten Mannschaft vom GC. Das Super-League-Team muss als Tabellenzweitletzter in die Barrage gegen den Zweiten der Challenge League antreten, den FC Aarau. Das Hinspiel findet bereits am kommenden Montag statt. Ursprünglich hätte die Barrage-Partie erst am Mittwoch stattfinden sollen. Aufgrund der Belegung des Letzigrunds – dem Heimstadion der Grasshoppers – wurden die Begegnungen jedoch vorgezogen.