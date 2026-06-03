Gautinger SC will durchwachsene Saison retten: Relegation gegen den SC Olching II

Starnberg,1.03.2026, Fußball SG STA-Söcking-Gauting, Nr.16(STA),Nr.15(Gauting) – Foto: Andrea Jaksch

Die Vorbereitungszeit auf die entscheidenden Saisonspiele fiel allerdings äußerst knapp aus. „Wir hatten zwischen dem letzten Kreisklasse-Spiel und dem Hinspiel der Relegation nur ein Training“, sagt Gautings Kapitän und Abteilungsleiter, Julian Feser. Dennoch blickt er optimistisch auf die beiden Duelle. „Wir kennen die Olchinger noch aus den vergangenen Jahren, als sie in unserer Liga gespielt haben. Deshalb wissen wir ungefähr, was uns erwartet.“ Für den 34-Jährigen ist die besondere Situation nichts Neues. Bereits zum vierten Mal steht er in einer Relegation. „Wir haben einige Veteranen im Kader, die solche Spiele schon erlebt haben. Die Älteren können die Jüngeren mitziehen und ihnen helfen, mit dem Druck umzugehen“, erklärt er.

Klassenerhalt oder Abstieg? Mit dem Hinspiel am Donnerstag (14 Uhr) gegen den SC Olching II startet für die Kreisklasse-Fußballer des Gautinger SC die Abstiegsrelegation. Das Rückspiel steigt am Sonntag (14 Uhr) in Olching. Eine lange Saison geht für die Würmtaler damit in die unliebsame Verlängerung, um den Abstieg in die A-Klasse zu verhindern.

Trainer Junker verpasst das Relegationshinspiel des Gautinger SC

Personell ist der GSC gut aufgestellt. „Wir können fast aus dem Vollen schöpfen“, sagt Feser. Lediglich Nils Lohmann und Kubilay Uysal dürften fehlen. „Der Urlaub war eben schon länger geplant.“ Das gleiche gilt für Trainer Benedikt Junker, der das Relegationshinspiel verpasst. „Wir sind aber in engem Kontakt. Er hat die Trainingsleitung übergeben und die taktischen Vorgaben gemacht“, berichtet Feser. Die Trainerrolle übernimmt Ricardo Metzlaff (35). „Er gehört zu den erfahrensten Spielern unserer Mannschaft“, so der Kapitän. Beim Rückspiel dürfte Junker wieder dabei sein. Feser: „Er wird natürlich mitfiebern. Die Aufstellung ist bereits gemeinsam abgestimmt.“

Die große Stärke der Gautinger sieht der Kapitän im Kollektiv. „Bei uns sticht kein einzelner Spieler heraus. Wir haben einen unfassbaren Zusammenhalt – auf und neben dem Platz.“ Eine Saison mit Trainerwechsel, Rückschlägen und einigen Wochen auf einem direkten Abstiegsplatz will das Team auf der Zielgeraden retten. „Wir hatten auch Pech und sind froh, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns noch einmal zu beweisen“, sagt Feser.

Besondere Atmosphäre bei Relegationsspiel erwartet

Die Voraussetzungen versprechen Spannung. Gauting gewann drei der vergangenen vier Spiele, rettete sich dadurch noch in die Relegation. Olching reist sogar mit vier Siegen in Serie an. Hoffnungsträger beim GSC sind die beiden Toptorjäger Sebastian Lebek und Justin Galtier. Im Tor wird voraussichtlich Florian Frey stehen. Zwischen den beiden Partien ist ein lockeres Training geplant. Zudem werde das Hinspiel aufgezeichnet und analysiert, so Feser.

Vor allem freut er sich auf die besondere Atmosphäre. „Bei Relegationsspielen kommt immer eine spezielle Stimmung auf.“ Viele Zuschauer und Fußballer aus der Region dürften die Begegnungen verfolgen. „Andere Vereine werden sicher auch zuschauen“, sagt Feser und ergänzt: „Wir hoffen auf ein echtes Spektakel für die Fans.“