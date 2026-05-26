Gautinger SC verliert gegen Geiselbullach II – nur Relegation möglich

Der Gautinger SC hat den direkten Klassenerhalt verpasst. – Foto: Dieter Metzler

Der Gautinger SC hätte am Pfingstsonntag aus eigener Kraft den direkten Klassenerhalt schaffen können. Doch nach der deutlichen Heimpleite im Kellerduell gegen Geiselbullach II ist für die Fußballer von Trainer Benedikt Junker nur noch die Relegation drin, und sogar den direkten Abstieg müssen die Würmtaler vor dem Showdown am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten aus Breitbrunn noch fürchten.

Gegen die vor Spielbeginn punktgleichen Gäste sah GSC-Trainer Junker trotz des deutlichen Ergebnisses ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel. „Der Gegner hat nicht besser gespielt, aber seine wenigen Chancen besser genutzt“, so der Coach. Womöglich hätten die mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkten Geiselbullacher auch etwas mehr Willen gezeigt und sich somit den Sieg verdient. Dennoch betonte Junker: „Ich kann meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen.“

Auch wenn die Enttäuschung nach Spielende verständlicherweise groß war, gab sich der Trainer kämpferisch und zuversichtlich. „Wir werden uns jetzt akribisch vorbereiten, und ich bin mir sicher, dass wir die nötigen Punkte holen werden, um in die Relegation zu kommen.“ Da der Vorletzte, SF Breitbrunn, gegen den 1. SC Gröbenzell mit 3:2 gewann, beträgt der Vorsprung der Gautinger nur noch einen Punkt. Um die Relegation aus eigener Kraft und unabhängig vom Ergebnis des punktgleichen SV Germering (spielt zu Hause gegen den FC Puchheim) zu erreichen, ist in Breitbrunn mindestens ein Unentschieden nötig. Das rettende Ufer ist trotz nur drei Punkten Rückstand nicht mehr zu erreichen, da der GSC in jeder möglichen Konstellation direkter Vergleiche das Nachsehen gegenüber den Konkurrenten hätte.