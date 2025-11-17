Gautinger SC verliert erneut knapp gegen Fürstenfeldbruck

Im letzten Spiel vor der Winterpause unterliegt der Gautinger SC mit 2:3 – es ist bereits die siebte Niederlage mit nur einem Tor Unterschied.

Es war eine erste Halbserie, die geprägt war von knappen Niederlagen. „Das ist schon bitter“, sagte GSC-Kapitän Julian Feser nach der jüngsten Pleite. Acht Niederlagen mussten die Kreisklasse-Fußballer aus dem Würmtal in der laufenden Saison bislang hinnehmen, siebenmal davon hatten sie bis zum Schlusspfiff nur ein Tor weniger erzielt als der jeweilige Kontrahent. Ebenjenes Schicksal ereilte die Gautinger auch am Sonntag im letzten Spiel vor der Winterpause.

Dabei hatte es zur Pause noch so gut ausgesehen gegen den klaren Favoriten aus Fürstenfeldbruck. „Es war unsere beste Halbzeit der Saison“, befand Feser. Seine Mannschaft habe nach den ersten 45 Minuten völlig verdient durch das neunte Saisontor von Justin Galtier in Führung gelegen. „Bruck hat nicht einmal aufs Tor geschossen“, sagte Feser. Doch die Gäste stellten zur Pause um und drehten die Partie mit drei Treffern in knapp einer Viertelstunde. „Uns sind ein bisschen die Kräfte ausgegangen“, bedauerte Feser.

Dennoch startete der GSC noch eine Schlussoffensive. Mehr als der Anschlusstreffer durch einen von Sebastian Dietzel verwandelten Foulelfmeter wollte allerdings nicht mehr gelingen. „Wir haben uns aber noch lange nicht aufgegeben“, sagte Feser kämpferisch.