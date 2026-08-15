Gautinger SC und TSV Pentenried müssen zum Saisonstart antreten – trotz vieler Urlauber

Am Sonntag beginnt die Saison in der Kreisklasse 1. Trainer Benedikt Junker wollte die ersten vier Spiele verlegen, doch nur ein Gegner stimmte zu.
Am kommenden Wochenende beginnt für die Kreisklasse-Fußballer im Kreis Zugspitze offiziell die Punkspielsaison – allerdings sind noch nicht alle Mannschaften direkt gefordert. Wegen der derzeit in vollem Gang befindlichen Ferienzeit haben einige Vereine ihre Auftaktspiele verlegt. So starten in der Kreislasse 1 unter anderem der TSV Hechendorf und der TSV Gilching-Argelsried II erst eine Woche später in den Spielbetrieb. „Wir haben versucht, sogar die ersten vier Spiele zu verlegen, weil wir wirklich viele Urlauber haben“, sagt Benedikt Junker, Trainer des Gautinger SC. Bis auf den 1. SC Gröbenzell habe aber kein Gegner zugestimmt. Daher müssen die Gautinger am Sonntag (15 Uhr) auswärts beim VfL Egenburg antreten – ebenso wie der TSV Pentenried.
Die Römerfelder empfangen im Parallelspiel den TSV Alling. Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke sieht den frühen Ligastart ebenfalls kritisch: „Ich halte es für Schwachsinn, hier im August Fußball zu spielen. Zumal es im Kreis München, ein paar Kilometer weiter, später losgeht. Ich finde, man hätte mittlerweile andere Lösungen finden können.“
Neben der personellen Herausforderung für Vereine setzen auch die extremen Temperaturen den Fußballern auf den Plätzen zu. „Mit einer englischen Woche in der Hinrunde und einer in der Rückrunde hätte man sich schon durch zwei Wochen mehr gerettet“, schlägt GSC-Coach Junker vor. So steht seiner Elf aber ein „absoluter Kaltstart“ bevor – dabei könnte besonders der Saisonstart entscheidend werden. „Wenn man sich die Liga heuer anschaut, treffen wir vor allem am Anfang auf Mannschaften, gegen die wir punkten sollten.“ Auch in Pentenried könnte das Auftaktduell schon eine erste Richtung vorgeben. „Alling sehe ich oben dabei“, sagt Suchanke, dessen Kader in der Vorbereitung jedoch „nie komplett“ war. Die Abläufe müssen sich in den kommenden Wochen erst finden. „Wenn sie gute Fußballer sind, kriegen sie es aber trotzdem hin“, betont der ehemalige Bayernliga-Kicker.