Gautinger SC und TSV Pentenried müssen zum Saisonstart antreten – trotz vieler Urlauber Kreisklasse Zugspitze von Kilian Drexl · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

Übt Kritik am Saisonstart mitten in der Ferienzeit: Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke. – Foto: Dagmar Rutt

Am Sonntag beginnt die Saison in der Kreisklasse 1. Trainer Benedikt Junker wollte die ersten vier Spiele verlegen, doch nur ein Gegner stimmte zu.

Am kommenden Wochenende beginnt für die Kreisklasse-Fußballer im Kreis Zugspitze offiziell die Punkspielsaison – allerdings sind noch nicht alle Mannschaften direkt gefordert. Wegen der derzeit in vollem Gang befindlichen Ferienzeit haben einige Vereine ihre Auftaktspiele verlegt. So starten in der Kreislasse 1 unter anderem der TSV Hechendorf und der TSV Gilching-Argelsried II erst eine Woche später in den Spielbetrieb. „Wir haben versucht, sogar die ersten vier Spiele zu verlegen, weil wir wirklich viele Urlauber haben“, sagt Benedikt Junker, Trainer des Gautinger SC. Bis auf den 1. SC Gröbenzell habe aber kein Gegner zugestimmt. Daher müssen die Gautinger am Sonntag (15 Uhr) auswärts beim VfL Egenburg antreten – ebenso wie der TSV Pentenried. Morgen, 15:00 Uhr VfL Egenburg VfL Egenburg Gautinger SC Gautinger SC 15:00 PUSH Die Römerfelder empfangen im Parallelspiel den TSV Alling. Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke sieht den frühen Ligastart ebenfalls kritisch: „Ich halte es für Schwachsinn, hier im August Fußball zu spielen. Zumal es im Kreis München, ein paar Kilometer weiter, später losgeht. Ich finde, man hätte mittlerweile andere Lösungen finden können.“

Morgen, 15:00 Uhr TSV Pentenried Pentenried TSV Alling Alling 15:00 PUSH