Gautinger SC siegt in Breitbrunn und erreicht Relegation

Derby. SF Breitbrunn gegen Gautinger SC am 30.05.26 ab 15 Uhr. Nach dem Abpfiff. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der Gautinger SC hat sich durch einen Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten die Chance auf den Klassenerhalt bewahrt. In der Relegation trifft das Team nun auf den SC Olching II.

Der Gautinger SC hat sich die Chance auf den Verbleib in der Kreisklasse bewahrt. Beim direkten Konkurrenten Sportfreunde Breitbrunn setzten sich die Würmtaler am abschließenden Spieltag der Kreisklasse 1 – laut beiden Trainern verdient – mit 2:1 durch.

Das Team von Trainer Benedikt Junker spielt nun in der Relegation gegen den SC Olching II, Zweitplatzierter der A-Klasse 2 (Hinspiel Donnerstag, 4. Juni, in Gauting, Rückspiel Sonntag, 7. Juni, in Olching, jeweils 14 Uhr). „Wir können uns jetzt freuen, aber das war erst die halbe Miete“, sagte Junker. Den direkten Ligaverbleib verpasste der GSC hauchdünn: In einem Dreiervergleich mit den beiden punktgleichen Teams SV Germering und TSV Geiselbullach II blieben Letztere vorn, was aber schon vor dem Saisonfinale feststand.

In Breitbrunn hatten beide Teams mit der Hitze zu kämpfen, der GSC kam damit aber etwas besser zurecht: Kurz vor der Pause setzte sich der schnelle Timo Leigh im Laufduell durch und bediente Sebastian Lebek, der zum 1:0 traf. Nach knapp einer Stunde legte Simon Roos per Strafstoß nach, zuvor war Lebek gefoult worden. Nach Bastian Lembergers Anschlusstreffer wurde es noch einmal etwas spannend, der GSC, dem auch ein Remis gereicht hätte, brachte den knappen Sieg jedoch über die Zeit.