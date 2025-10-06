Gautinger SC rutscht nach Niederlage auf Relegationsrang ab

Alles andere als ein Augenschmaus war der Auftritt des Gautinger SC um Simon Roos (l.) bei Talip Dayiks Hechendorfern, die am Sonntag mit 4:0 klar die Oberhand behielten. – Foto: A. Jaksch

Nach dem 0:4 beim TSV Hechendorf steht der Gautinger SC in der Tabelle nun auf einem Relegationsplatz und kämpft um den Klassenerhalt.

Gautinger Kapitän nach Niederlage knallhart „Einzig Luke Müller im Tor hat seine Sache sehr gut gemacht“, sagte Feser über den Feldspieler, der bei den Würmtalern das Tor hüten musste und früh sogar einen Elfmeter parierte. Ganz so kritisch sah TSV-Trainer Florian Weißleder die Darbietung des Kontrahenten nicht. „Die haben einige richtig gute Kicker in ihren Reihen, kriegen es momentan aber nicht so auf den Platz“, befand er. Insgesamt sei es aber „ein Spiel auf Augenhöhe“ gewesen.