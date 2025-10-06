Gautinger SC rutscht nach Niederlage auf Relegationsrang ab

Nach dem 0:4 beim TSV Hechendorf steht der Gautinger SC in der Tabelle nun auf einem Relegationsplatz und kämpft um den Klassenerhalt.
Gauting – Bei Julian Feser war die Stimmung am Sonntag auf dem Tiefpunkt. „Wir stehen überhaupt nicht da, wo wir uns vor der Saison gesehen haben. Aber letztendlich lügt die Tabelle nicht“, konstatierte der Gautinger Kapitän. Die Leistung auf dem schwer zu bespielenden Platz von Gastgeber TSV Hechendorf habe überhaupt nicht gepasst.
„Einzig Luke Müller im Tor hat seine Sache sehr gut gemacht“, sagte Feser über den Feldspieler, der bei den Würmtalern das Tor hüten musste und früh sogar einen Elfmeter parierte. Ganz so kritisch sah TSV-Trainer Florian Weißleder die Darbietung des Kontrahenten nicht. „Die haben einige richtig gute Kicker in ihren Reihen, kriegen es momentan aber nicht so auf den Platz“, befand er. Insgesamt sei es aber „ein Spiel auf Augenhöhe“ gewesen.
Bis in die Schlussphase hinein führten die Hausherren auch nur knapp dank des Treffers von Yasar Dayik, der perfekt von Mert Rau bedient worden war und aus 16 Metern platziert eingeschossen hatte. In den letzten Minuten kam der große Auftritt von TSV-Joker Erik Oeldemann, dem innerhalb von knapp zehn Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang. Für die Gautinger bedeutete die zweite Niederlage in Folge das Abrutschen auf einen Relegationsplatz.